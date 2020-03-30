【快訊】前行政院長郝柏村去世、享壽101歲　郝龍斌: 父親盼台灣永遠和平安全

更新時間: 2020003-30 17:49

首次發稿: 2020-03-30 15:52

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前行政院長郝柏村今天下午離世，他的兒子郝龍斌受訪表示，父親離開的時候特別說自己沒有任何遺憾，也希望永遠維持台灣和平安全，這也是父親的職志，更是臨走時的願望。

前行政院長郝柏村今天下午2時47分，因年事已高造成多重器官衰竭於三軍總醫院辭世，享嵩壽101歲；郝龍斌傍晚5時在三總門口接受媒體訪問，談及他父親的時候紅了眼、一度無法言語。

中央社引述郝龍斌表示，他父親這輩子出生入死、奉獻國家，父親定義自己是盡責的老兵、盡責的公務員，而且父親覺得他自己的一生很精彩，走的時候特別說自己沒有任何遺憾。

他說雖然父親過去是一名軍人，且一輩子都在整軍備戰，但最怕的就是有戰爭發生，父親希望永遠維持台灣的和平與安全。郝龍斌說，「這是他終生的職志，也是臨走時的願望。」

郝龍斌指出，父親是他心目中真正的英雄，也是他永遠學習的榜樣，臨終前一再的交代，在他離開以後不希望有任何弔唁，尤其現在台灣疫情很嚴重，因此也不會發訃聞、不會有公開儀式，在疫情過後，適當的時候會有追思活動，來讓所有好友懷念他。

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前行政院長郝柏村，同時也是國民黨前副主席郝龍斌的父親，今天（30)日下午在三軍總醫院去世，享嵩壽101歲。

郝柏村曾任參謀總長、國防部長、行政院長，是中華民國陸軍一級上將退役。

綜合中央社與《聯合》報導，國民黨前副主席郝龍斌幕僚、議員游淑慧證實，郝柏村因中風引發器官衰竭，於下午2時47分逝世。

國民黨前副主席郝龍斌今年參選國民黨主席，上個月曾接受廣播節目專訪，被問到父親郝柏村住院情形時指出，父親郝柏村去年(2019年) 4月中風，左手左腳有點不便，大部分的時間要坐輪椅，但當時狀況還算穩定。

根據維基百科介紹，1981年12月郝柏村由中華民國總統蔣經國晉任一級上將，並調升國防部參謀總長，在職八年。參謀總長原兩年一任，因種種特殊情況一再延任，成為歷任在職最久的參謀總長。

1988年，時任中華民國副總統李登輝繼任總統後，先於1989年升任郝柏村為國防部長。1990年5月初，時任行政院院長李煥確定請辭閣揆，下任閣揆人選引起外界猜測，5月2日從國民黨內部消息傳出李登輝將任命郝柏村繼任閣揆的消息。然而也引起部份媒體對其軍人身份的撻伐。

最後在民進黨強烈杯葛下，郝柏村仍獲得以國民黨為多數的立法院表決同意，於6月1日就任，當時稱為「李郝體制」。

郝柏村生平簡介如下: (資料來源: 中央社)