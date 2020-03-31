【面對武漢肺炎】醫科女研究生　大戰病毒17天的心路歷程

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 武漢肺炎讓人聞之色變，大家避之唯恐不及，誰也不想沾上病毒。不過往現實方面想，假設萬一不幸成了接觸者甚至確診者，心態上該如何調適？又該如何面對這個可怕又陌生的敵人呢？

當然每個病人的狀況不見得完全相同，但總會有些共通點。中國湖北省武漢市一位醫科女學生的親身經歷，或許可以作為參考。

這位年約25歲的醫科學生，在今年春節期間確診，展開驚心動魄17天的病毒大戰。她甚至一度錄下臨終視頻(遺言) ，所幸後來康復出院。

藉著她的例子，大家可以一窺這可怕的病毒，對人類究竟帶來什麼樣的折磨，也設想一下，萬一自己碰上了，該如何面對它並且戰勝它!

以下小編試著將中國媒體的報導，用日記的方式，整理為~

醫科女研究生李霖琳(化名)的武漢肺炎病程:

2020/01/16:

跟幾個同學聚餐完，李霖琳(化名)很快就感覺不舒服，一量體溫，37.2℃。之後幾天並未再出現任何異狀，李霖琳忙著課題和論文，並像往常一樣從武漢回到河南魯山的農村老家過年。

2020/01/23 中午:

剛吃完一碗餃子，她又發燒了，開著空調還覺得冷，鑽進被窩，肌肉開始發酸。此時，全中國確診病例已升至571例，作為一名學習公共衛生的醫科研究生，李霖琳當然害怕自己染上病毒，一直自覺地隔離在家裡，只有晚上出門散散步。當天體溫38℃，吐的痰透明，帶著泡沫。

醫學常識告訴她，肯定有問題了。李霖琳逼迫自己冷靜下來。她擦完痰，叮囑家人不要碰垃圾桶，都戴上口罩，然後撥打120，告訴對方自己很可能感染了新型冠狀病毒(武漢肺炎, COVID19) 。

在救護車上，李霖琳的體溫繼續升高，一度難受得嘔吐——即使在這種時刻，她還記得提好裝嘔吐物的袋子，直到進了隔離病房才扔掉。

李霖琳是河南魯山這個小縣城裡第一個住進隔離病房的，當天就做了全部檢查。拍CT，做血常規、轉氨酶等各項指標都不正常，和免疫有關的細胞少了很多。

2020/01/24 晚間:確診武漢肺炎

「咽拭子檢查」(應是台灣稱的咽喉篩檢 )結果顯示陽性，她確診了。那會兒她反而淡定了。作為醫學生，她已料到了結果，年前一起吃飯的同學，後來或多或少都有症狀。

當天是除夕夜，她以為新的一年一切都會好起來，可是半夜12點，她突然感覺呼吸無力，心跳弱了下來。摸摸頸動脈，幾乎感受不到跳動，她一下子反應過來：缺氧了！

緊張會加劇缺氧，她拚命讓自己冷靜，並呼叫護士送氧氣瓶。那是她最痛苦的時刻。儘管大口吸氧，胸廓也努力配合、起伏，肺部卻像不聽使喚一樣，剛吸的氧氣又直接從嘴巴呼出來了。

她眼睜睜看著自己的手和腳都變了顏色，溫度也低下來，覺得自己要不行了。「我告訴自己，這時候再艱難都不能睡著，否則可能會忘了呼吸。」

李霖琳拚命吸氧，努力活動四肢，想讓它們熱起來，同時斷斷續續錄了20分鐘的臨終視頻(遺言) 。萬一最壞的情況發生，她不希望跟親人朋友完全沒有告別。醫生也在一旁鼓勵她。

幾個小時後，手腳漸漸熱了起來。她不敢入睡，在恍惚中捱到天亮，終於脫離氧氣，恢復了自主呼吸。「我只是覺得，我才24歲，還沒讓家人為我驕傲，我不能放棄自己，要不他們也跟著絕望了。」

劫後餘生，李霖琳慶幸自己挺過來了。她堅信，藥物治療是很重要，但另一方面也要依賴自己的身體和信念，「心態放鬆」很重要。

熬過這一關，李霖琳的狀態越來越好，體溫恢復到37℃，肺部炎症逐漸吸收，回家的日子指日可待。

身在隔離病房，她相當一部分精力卻用在安慰恐慌的親友和陌生人上。住院當天，她就列了7條注意事項，叮囑親人在家隔離。

她的家人中，後來只有母親確診了，所幸也即將治癒出院。她時不時在朋友圈分享應對疫情的生活習慣，用專業知識解讀相關文章。很多朋友也找她聊天，尋求安定的力量。

「希望所有人都能堅持住。」李霖琳說，現在覺得這個病本身沒那麼可怕，有時需要靠意志力戰勝，「我能挺過來，其他人也可以。」

李霖琳說，她要感謝醫護人員和許許多多為疫情防控付出努力的人，他們才是拼盡全力的戰士。

2月8日傍晚:出院!

李霖琳走出醫院，久違的新鮮空氣撲面而來。「如果自己有能力，儘量發一點光，照亮一點黑暗吧。」 李霖琳說，短短十幾天，她對生命又多了很多新的思考，她已經簽好工作，畢業後也將投身疾控一線，「但現在，我只想好好洗個澡。」

後記—2月9日在家接受媒體採訪

中國媒體形容，25歲武漢醫學生李霖琳曾展開冷靜的「教科書式自救」。一家媒體記者聯繫上了李霖琳，她回應說，目前正在家休養，各項指標越來越好，不過「元氣需要恢復」，以後要吸取教訓，不能再隨便熬夜了。

在李霖琳身邊的家人中，多人疑似被傳染，但父親、哥哥在短暫發熱後均無恙，只有母親繼李霖琳之後被確診，進入隔離病房接受治療。李霖琳告訴當地記者，母親屬於輕症患者，預計在一兩天之後也可以出院了。

身為武漢某大學醫學碩士生，具有傳染病學、免疫學等方面知識的李霖琳，希望以自身經歷告訴新冠肺炎患者要堅強。「我不是因為年輕才大難不死。我能挺過來，其他人也可以。」

李霖琳對記者說，一開始，她難受到偷偷地哭，「感覺我還沒畢業，什麼事都沒有做，難道自己的人生就要這樣了嗎？」她也懊悔當時從武漢回來，把病傳染給了家人。所幸，她很快走出了這種情緒化的狀態，並用專業知識全力協助當地醫院和疾控部門的工作，通過網路搜集可能的治療方案，告知所有接觸過的身邊人嚴格隔離，切勿成為新的傳染源。

李霖琳說，「我知道一定要放下焦慮，因為焦慮會傷害免疫功能，讓病情更難控制。而且，我是我們家第一個確診的，他們只有在我的身上看到希望才不會害怕、會更有信心，所以我堅定地克服焦慮，想盡一切辦法，讓自己有活下去的可能。」