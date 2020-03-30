曾邀蘇嘉全訪法國國會創首例　友台議員塞沙里尼罹癌逝世　

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）法國國民議會友台小組主席塞沙里尼於周日（29）日因病辭世，除了外交部表示哀悼之意外，曾在訪法期間受塞沙里尼接待，成為我國第一位拜訪法國國民議會的前立法院長蘇嘉全，也透過臉書深表哀痛。

根據官方聲明，塞沙里尼（Jean-François Cesarini）於周日因癌症病逝，享年49歲；他的死因與新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）無關，塞沙里尼在2017年六月便已遭診斷罹病。

對此，總統蔡英文透過推特表達哀悼，並指出塞沙里尼長期為台灣的國際參與發聲，「他的的品格、勇氣與信念將被世人永記。」

外交部則表示，已請駐法國代表處於第一時間代表台灣政府向家屬表達悼念與慰問，「外交部將持續透過駐處，與法國國會友台小組合作強化台法關係，讓塞沙里尼主席長年致力深化台法友誼的理念繼續落實與傳承。」

外交部提及，塞沙里尼與台灣關係密切，曾多次在公開場合為台灣發聲，支持我國參與國際組織，包括世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等，協助深化台法雙邊關係不遺餘力。

塞沙里尼在3月初還曾透過推特分享法媒關於台灣防疫的報導，稱讚台灣是對抗武漢肺炎的典範，並表示這個國家的活力與創新總是鼓舞人心（inspirant）。

而蘇嘉全今日也透過臉書悼念塞沙里尼，「……我非常震驚與悲痛，塞沙里尼主席不僅是台灣的親密夥伴，更是我個人的好朋友。」

蘇嘉全表示，若不是塞沙里尼扛住各種壓力，堅持民主理念，奮力為台發聲，並真誠地與台灣交朋友，造訪國民議會的事將難以達成，「他為台灣所做的一切，值得全台灣人民的尊敬。他曾說，『台灣是法國在亞洲自豪的民主兄弟！』我也要說，塞沙里尼主席也是台灣人的兄弟！」

蘇嘉全在2018年7月以立法院長身分拜訪法國時，曾應塞沙里尼之邀，參訪法國國民議會（Assemble nationale），為台法國會外交創下交流首例。

蘇嘉全提及，雖然早先便已知悉塞沙里尼的身體狀況，「但這些年我從未在他身上，看到一絲病症帶來的憂愁與沮喪，這樣的樂觀與勇氣，同樣令我動容。」

塞沙里尼也曾於2018及2019年率法國國會議員團拜訪台灣，並赴總統府晉見總統蔡英文，並在2019年受蘇嘉全邀請，造訪屏東體驗南國風光。