新北潑水節改採線上遊戲舉行 完成遊戲還能拿體驗金50元！

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）防範武漢肺炎疫情，新北市政府決定將今年的潑水節慶祝活動改為線上遊戲，新北市長侯友宜今(30)日走訪中和區華新街，與美食家焦志方、李秀媛共同拍攝宣傳影片，號召市民線上玩遊戲拿美食體驗金，線下到華新街享用美食，體驗潑水節的喜慶氛圍。

新北市舉辦潑水節已有22年，聞名全台，侯友宜表示，今年因防疫而改變慶祝方式，將於4月13日至26日期間，推出「街頭水槍大戰」、「AR泡沫祈福浴」及「專屬祈福卡製作」3款線上遊戲。

順利通關3款遊戲的民眾即可獲得華新街美食體驗金50元，到30家特約美食商店享用東南亞異國美食。

侯友宜今（30）日也與美食家焦志方、李秀媛一同於華新街拍攝宣傳影片，介紹各式南洋美食。

侯友宜大啖印度烤餅、涼拌茶葉及緬甸熱奶茶，並號召市民參與「2020新北市潑水節online活動」，共同度過健康快樂的潑水節。

新北市文化局表示，完成潑水節online遊戲挑戰，即可獲得華新街商圈美食體驗金50元，限量6000份，可於4月13日至5月13日使用。此外，因應疫情擴及全球，也希望透過遊戲發起祈福，只要分享遊戲畫面並加上祝福語，即可參加抽獎活動，讓市民在有別於以往的活動形式中，也能玩得盡興，同時為世界祈福，為防疫工作加油打氣。