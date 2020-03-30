〈時評〉台灣股市吃人？

台灣的股票市場，上市者有941家，上櫃者有776家，其中，當然難免良莠不齊。

長期以來，台灣股票市場之所以難脫「吃人市場」的罵名，實在是因為各式各樣的股市禿鷹，仍一直在台灣股市上空盤旋有以故也──公司財務報表造假者有之，董監事掏空公司資產者有之；內線交易者有之，不務正業、炒作自家股票者有之；前三季業績亮眼驚豔、年度結算盈餘大縮水，甚至於豬羊變色，盈餘轉虧損者有之；公司連年虧損累累、董監事每年照領數百萬（甚至上千萬）報酬者有之。更讓人嘆為觀止的是：每屆董監事改選，許多持股少得可憐的公司董監事，只要在股東大會前，利用公司提供的股東會紀念品，換取小股東的委託書（這無異大做無本生意），就可以照當其「萬年董監事」──這套辦法，還是證管當局認可的！

在股市胡搞、瞎搞、亂搞的公司，如果是早有前科的，那也罷了。原本看來正常又正派的公司，也來那麼一下，為免於劣幣趨逐良幣，證管當局除了第一時間給投資人一個交代外，恐怕沒有睜一隻眼、閉一隻眼的餘地。

眼前就有一個例子。三商美邦人壽2015至2019每股盈餘分別為1.79、1.78、1.71、-0.14、2.29，隔年分配股利數分別為0.5、0.868、1.57、0、0──前年每股小虧0.14元，去年股利掛零，所有股東沒得話說；去年每股賺2.29，就是先彌補前一年度虧損，每股還是有2.15元可資分配，可3月25日的董事會卻決議「今年擬不配發股利」，這樣的晴天霹靂，眾小股東不傻眼者幾希？

三商壽去年7月17日公布自結上半年財報時還強調「因應IFRS 17接軌，公司準備金皆為『適足』」，今年1月17日還吹噓「去年純益、淨值雙創高，未實現利益370億」！3月25日的董事會卻以「考量IFRS 17接軌等因素」為由，讓每股盈餘2.29元的股利掛零，這難道在玩養、套、殺的戲碼嗎？

回想起來，三商壽上市七年來，只有一年小虧0.14元，其餘六年都麥克、麥克；1月17日公告週知前一年度每股賺2.29元，兩個月後（3月19日）股價最低竟來到7.61元，然後在8元上下浮沉盤旋，此其中，難道早已埋有「零股利」的驚人伏筆？

每股賺2.29元，配股利0，股價8元上下，正常嗎？沒問題嗎？沒不足為小股東道的玄機嗎？3月26日，股市大盤漲0.95％，丟出賺2.29元分配股利0元震撼彈的三商壽，股價應聲跌4.94％，控股的三商連帶跌2.97％，市場的表態與評價，夠清楚了吧？

（作者為新竹教育大學退休副教授）