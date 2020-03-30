談台灣遭斷線！世衛聲明罕見稱台灣　連線全球力抗武漢肺炎

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 世衛組織高級顧問艾沃德被問及台灣防疫問題時疑遭斷訊，然而世衛聲明則指出「將和『台灣的』衛生專家和當局合作，以促快速有效的應對新冠肺炎」。

綜合媒體報導，世界衛生組織高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）28日接受港媒《脈搏》（The Pulse）訪問到台灣相關問題時疑遭斷訊。

該訪談問到「世衛是否將重新考慮台灣的會員資格？」，艾沃德一度裝傻，毫無反應，在主持人唐若韞出聲後他接著回應「聽不到問題」，主持人表示要重複提問時，艾沃德則說「沒關係，直接進行到下一題」。

鍥而不捨的唐若韞仍直追問台灣相關的問題，畫面中可見艾沃德疑似直接切斷並終止視訊對話，港媒重啟第二次視訊對話，問及艾沃德台灣防疫表現，他說「我們已經談過中國了」。

對此，台灣外交部長吳釗燮則酸，「哇，在WHO連台灣兩個字都不能提啊？」

吳釗燮也說，現在有來自40多個國家、超過450篇的國際媒體報導，高度肯定台灣對抗武漢肺炎的作為；這些報導都沒有將台灣當成中國的一部分，WHO應參考這些報導。

針對艾沃德的受訪，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲事務專家葛來儀， 29日也在推特上轉貼影片，她表示，「WHO的布魯斯‧艾沃德博士拒答有關台灣的問題，還無禮地中斷採訪，言行粗劣可鄙，來欣賞這段剪輯」。

Dr Bruce Aylward of #WHO refuses to answer a question about Taiwan and rudely cuts off the interview. This is despicable. Watch the clip. https://t.co/CRUOW6p6tm — Bonnie Glaser / 葛來儀 (@BonnieGlaser) March 28, 2020

貼文全文（來源/Bonnie Glaser Twitter）

台灣防疫成效是國際有目共睹，世界衛生組織29日發表聲明中使用「台灣」及「台灣的」，更一表和台灣合作學習的態度。

該聲明提及，台灣在世衛組織中的成員資格問題取決於世衛組織會員國，而不是世衛組織工作人員。世衛正與所有面對新冠病毒的衛生部門密切合作，其中也包括台灣衛生專家。

世衛說明，「台灣的確診案例相對的低，我們密切的追蹤情勢發展。WHO也從台灣在內的衛生當局學習經驗，和全球分享最佳的防疫措施。」

世衛強調，「組織秘書處按照既定程序與台灣衛生專家和當局合作，以促進快速有效的應對並確保聯繫和信息流通。」

中央社報導，總統蔡英文針對接下來是否推動防疫外交表示，不如講防疫合作，現在與其他國家互通有無，在很多研發與技術層面有共同發展機會，希望大家共同對抗疫情，與其他國家形成夥伴關係，強化各自對抗疫病能量。