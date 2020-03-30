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更新時間: 2020-03-30 14:18

首次發稿: 2020-03-30 12:08

觀光局主管兒染疫 主管接機未請假還與交通部首長開會

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）一名觀光局駐桃園機場員工日前接受主管指示，接待主管返台的兒子，結果兩人都確診感染武漢肺炎。交通部次長王國材今(30)日說，這名主管去機場接機未請假，他上週也與這名主管開過會。

立法院交通委員會今天安排交通部報告「道路交通安全改善辦理情形」，但會議開始前，委員會得知有觀光局主管兒子染疫，而主管曾去接機，都非常謹慎，請示中央流行疫情指揮中心後，決定今天會議所有在場人員都戴口罩。

根據中央流行疫情指揮中心昨(29)日的說法，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診案269（觀光局駐桃園機場員工），20日與案277（觀光局主管兒子）有接觸，兩人都在28日確診，因案269無出國旅遊史，研判是案277傳給案269。

觀光局昨天證實，一名內勤主管20日去桃園機場接自菲律賓返台的兒子，28日得知兒子確診後，開始居家隔離。

交通部今早證實，調查後發現，是觀光局主管要求駐機場同仁接待返台的兒子，並在主管還未到達機場前，要同仁帶兒子去喝咖啡，明顯公器私用。

國民黨立法委員洪孟楷、國民黨立委魯明哲、無黨籍立委趙正宇都關切觀光局員工染疫過程、觀光局主管指示員工接待返台兒子、觀光局主管接機是否有請假及之後接觸哪些單位人員等。

中央社引述王國材說，目前了解，這名觀光局主管20日下午去接機時只有口頭請假，但依規定，請假應該要填假單，而這名主管接機時並未使用公務車，主管的兒子也未享通關禮遇，這名主管在得知兒子確診後，也立即居家隔離，目前並無症狀。

王國材坦言，上週他與這名觀光主管曾一起開會，但座位距離較遠，這名主管上週也曾到某名立委的服務處，說明人民陳情案。

交通部調查，上週交通部長林佳龍也曾與這名觀光局主管開過會，但兩人座位隔很遠。

洪孟楷說，觀光局這名主管未完成請假程序就去接機，還與高層首長開會，形成防疫破口。

魯明哲質疑，中央流行疫情指揮中心早宣布菲律賓19日旅遊疫情建議提升至第三級警告，所有入境台灣者都要居家檢疫，這名觀光局主管與主管的兒子卻毫無警覺，主管還指示員工接待兒子喝咖啡。

王國材說，有關觀光局這名主管的懲處，今天會有結果。

首次發稿: 2020-03-30 12:08

【武漢肺炎】觀光局員工接待主管兒子喝咖啡、雙雙中鏢 交通部長林佳龍：涉公器私用之嫌

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）觀光局派駐桃園國際機場員工，20日接待一名返台的觀光局主管兒子，兩人一起喝咖啡，後來都確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）；林佳龍昨(29)日說，要調查是否涉特權，如果有，絕不寬貸。

交通部今天(30日) 上午證實，交通部觀光局主管指示同仁接待返台的兒子喝咖啡；部長林佳龍表示，同仁奉派接待長官兒子，涉公器私用之嫌。

林佳龍說，先不論20幾歲成年人回國有什麼非接待不可的必要，自海外返台，理應盡速居家檢疫，怎麼還在機場喝咖啡增加接觸他人機會、徒增他人染疫風險。

交通部證實，根據中央流行疫情指揮中心說法，確診案269（觀光局駐桃園機場員工），20日接觸案277（觀光局主管兒子）；案269無出國旅遊史，應該是被案277傳染。

該員工確診後觀光局立刻啟動相關防疫措施，與確診個案一起工作的3名同事居家隔離，服務中心服務台也全面消毒。

交通部30日稍早證實，調查後發現，是觀光局主管要求駐機場同仁接待返台兒子，並在主管到機場前，要同仁帶兒子喝咖啡，明顯公器私用。

交通部的調查是會同內政部移民署、桃園國際機場股份有限公司及觀光局。交通部說，觀光局主管兒子回台後是走正常通關管道，非禮遇通關，而主管接機時也未用公務車，目前仍在了解主管當天是否請假。