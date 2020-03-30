〈財經主筆室〉企業急需「佛心房東們」 金融國家隊超前布署腳步宜快

最近知名連鎖餐飲、旅館及旅行社等企業，陸續宣布歇業、關門或轉售股權，主要受新冠疫情影響生意大減。台灣防疫工作雖讓世界刮目相看，尤其是防疫措施的超前佈署讓國 人相當有感，只是在振興經濟方案的規劃上，財金單位似乎也得有超前佈署的想法才行。

最近壽險業者緊急向金管會建言，希望能夠放寬不動產投資最低投報率要求，希望調降2碼(0.5個百分點)，將投報率門檻由現行2.095%降為1.595%，讓壽險業房東能立即降租來協助承租業者渡過難 關。業者會主動提出這個要求，主要就是由於金管會要求保險業投資不動產必須2年即時運用且有收益，出租率要逾60%，且最低投報率要以郵局2年定儲機動利率加5碼，這個投報率規定讓業者無法降租。

壽險業投資大樓光一棟動輒上百億元到數百億元，一年租金至少要收2~10億元以上，有些飯店都還有保底抽成等機制，但這波新冠肺炎嚴重衝擊民眾旅遊及消費，在國際航班數量銳減致使人流急速驟降，觀光旅遊相關產業等全都淪為重災區，包括航空公司、旅行社、飯店旅館、娛樂餐飲、百貨零售業者，許多都已撐不住，很多承租戶都要求壽險房東能夠「降租」，如先前台中亞緻酒店即經不起沈重房租壓力而先決定停業，近期也有不少飯店、旅館撐不住，紛紛有結束營業打算。

壽險業全台擁有高達5~600棟大樓及商場，所處位置也大都在都會裡熱鬧的辦公或商業精華區，這些商辦大樓人流群聚，也讓附近各種餐飲及小吃店林立，如今疫情持續升高且還看不到盡頭，這些大樓也面臨承租戶「撐不住」而紛紛打算退租的警訊，如果再不降租，除了將影響壽險業的不動產出租收益外，對於都會區商圈發展將有負面影響，最直接受害者就是附近眾多的餐飲業及小吃店生意。

以韓國最新數據顯示，單單首爾市3月至今已有1,600間餐廳及咖啡店等餐飲店關門大吉，這些店舖裡有114間都是在2008年以前開業，佔倒閉總數7%，這些店家熬過全球金融危機、MERS、內需低迷等重重難關，卻撐不過新冠肺炎疫情衝擊，紛紛停業或歇業。

台灣餐飲業情況似乎也不佳，許多知名餐飲業如老牌朝桂餐廳已登報求售13億元，南京復興商圈的阿金台菜海鮮餐廳也自3月1日起無限期停業，主打早午餐的N.Y. Bagels信義店自3月2日起暫停營業一個月至3月31日止，中壢經營21年的老牌餐廳儷宴美食館將縮編，58名員工將資遣23人，成為桃園企業不堪疫情波及首例，在在顯示台灣餐飲服務業的寒冬即將來臨，潛在倒閉及失業潮壓力的確不小。

壽險業全台約600棟大樓及商場，向來是各地區房產及房租重要參考指標，雖然商圈裡有許多佛心房東，體諒承租商家的困難已先行降租，但若能由壽險業者領軍帶頭來降租金，相信有佛心的房東會大為增加，對於餐飲服務業經營成本壓力會大為減輕，降租可以減少商家歇業或停業打算，將可大為降低商圈的沒落。

最近行政院長召集跨部會會議，討論針對武漢肺炎的紓困方案，對此經濟部日前就在臉書表示，疫情發展影響經濟活動，政府跟銀行將合組「金融國家隊」，共同挺企業度難關，資金周轉幫忙擔。但希望金融國家隊也能夠如同防疫措施般，能夠有超前佈署的意識及決心，先行擬定可行政策來幫助業者，等到業者主動提出建言時也許已經來不及了，金融國家隊似乎還得加把勁！