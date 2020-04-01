〈時評〉生命會自己找到出路　新創經濟商機無限

諺語有云：「當上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗。」新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，關閉了傳統商業大門，街上商店門可羅雀，許多傳統老店都被迫停業。不過值得慶幸的是，新商業模式正加速形成，上帝又開了一扇窗，提供各行各業龐大商機，值得觀察。

許多台灣民眾現在不願出門，餐飲、百貨業門市蕭條，但是網購、外賣爆發性成長。以上市的一家網購公司為例，2月以來，每日食品、日用品訂單量是去年同期的3.7倍，其中5大熱銷品是泡麵、米、奶粉、保健食品、礦泉水。泡麵銷量比去年同期激增4倍，即食料理2月年增率超過4.5倍。

另一家網購公司的居家健身商品2月來成長1.6倍，包括瑜珈墊、大型健身器材及健身輔助小物都熱賣。相關業者如富邦媒、網家、宅配通、嘉里大榮或線上遊戲股的股票都大漲。

如果我們稱呼這種新商業型態為「宅經濟」，似乎不如視之為新創經濟。不止台灣，世界許多國家為了新冠肺炎疫情都紛紛封城鎖國，人民在外活動大幅減少，起而代之的是在自家住宅上班、兼職，或消費、運動、或從事金融活動。有律師在自宅透過視訊與委託人討論訴訟案情，也有會計師在家中和客戶遠距討論報稅、帳務調節問題，或健身教練，透過網路，指導客戶在家自己運動的技巧。更有大企業將過去要求員工到辦公室上班，現在改為在家中工作即可。

一位在美國嬌生公司上班的台灣籍會計師，過去在加州工作，現在竟然可以回台灣，在台北自家上班，他所需要克服的是時差，變成日夜顛倒，其他工作上的溝通，根本不是問題，習慣就好了。

醫界正在研究，將來可以跨國、跨境不只是替病人問診下藥，甚至遠距開刀動手術，都在醖釀成熟中。將來醫生在家就可以替遠端病人開刀。這種醫療技術已經逐漸成型。如果有一天，美國的醫生在華盛頓家中，替台北病人動手術，這天的到來，已經為時不遠，值得期待。

其他消費透過UBER叫餐，或無人飛機送貨的場景，早已不稀奇，這也是新創經濟的一環，未來的發展空間極大。

現在是政府面對新商業模式，新創經濟型態的快速誕生，究竟該怎麼辦？如何催生這個下一世代的經濟活動，提升台灣的GDP，值得思考。政府應該趁5G開跑機會，全面架構「新創經濟」健全的基礎建設，例如AI、物聯網、區塊鏈等，讓「新創經濟」建構起健全的新商業模式，甚至還有法律架構，替人民創造商機，更應該藉機推動行政革新，簡政便民。例如未來人民簽證、護照、不動產證明、戶口名簿、稅務申報、老人卡、國民身分證、甚或學生的遠距教學，都應該建構起完整的體系，不僅簡政便民，加速推動行政E化、網路化，也替國家節省大量行政資源。

猶憶侏羅紀公園名演員伊恩麥爾肯說過的一句名言：生命會自己找到出路。「新創經濟」的興起，正是人類下一個世代新商業模式，透過創意思維，為人類找到新出路。