台灣秘魯包機搭載美國、新加坡、馬來西亞　日本表示由衷感謝

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 台灣駐秘魯代表處安排第二架包機離境，並且同時搭載多國旅客，此舉獲日本駐台代表泉裕泰表示由衷的感謝。

秘魯政府為抑止新冠狀病毒疫情擴散，3月16日宣布進入國家緊急狀態，除限制人民行動，亦限制所有民用航班起降，導致150餘台灣旅客滯留秘魯無法出境。

自緊急狀態開始，我駐秘魯代表處積極協調各方，於3月19日獲秘方包機飛行許可，順利將首批72名台灣旅客送離秘魯。其餘仍滯留在秘魯趕不上首次包機的台籍旅客，多數位在秘魯外省。



第二批包機共載有55名台灣人(圖/外交部)

第二批的包機在我駐秘魯代表處、日本、馬來西亞及新加坡駐秘使領館共同合作下，自庫斯科市(Cusco)接載38名台灣乘客，中停秘魯首都利馬(Lima)接載其他17名台灣旅客後，再飛往美國邁阿密。

此外，除順利搭載55名台灣人，也包含美國34名、日本29名、新加坡14名、馬來西亞7名共計139人，於28日晚間10點抵達邁阿密後各自轉機返家。

外交官員透露，許多外籍旅客受困秘魯，台灣首架包機成行後，便接到各方詢問，我方也樂意合作，在國人優先前提下分享機位。台灣第二架包機同時搭載日本、馬來西亞、新加坡和美國等國旅客共84人離境。

日本駐台代表泉裕泰對此表示，部分日本旅客能夠平安出境秘魯，對這次台方友情洋溢的合作，表示由衷的感謝。

星國外長Vivian Balakrishnan也「深深感謝我們台灣朋友的協助，讓新加坡人共同搭乘包機」。