圖為包機昨深夜抵達桃園機場情形,全副武裝的機師順利完成任務, 伸出大拇指比了個讚（中央社) 圖為包機昨深夜抵達桃園機場情形,全副武裝的機師順利完成任務, 伸出大拇指比了個讚（中央社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導） 為接回因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，而滯留湖北的台灣民眾，政府洽請中華航空安排29、30日各一架定期航班協助接返。首班「類包機」昨(29) 日晚8時左右自上海浦東國際機場起飛。

歷經一個多小時飛行，這架飛機在昨晚10時20分左右降落桃園機場，153名旅客順利返台，在經過防疫檢查作業後，將送往檢疫所。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，政府安排由華航定期班機以「類包機」方式，從上海接回滯留湖北的台灣民眾，原本預計晚間7時50分從上海浦東機場起飛，9時50分抵達桃園，但班機直到8時58分才起飛，抵達桃園時已經是深夜。

根據國境單位統計，原本預計159人要搭乘這班飛機，但最後搭上班機的旅客為153人，沒搭上的部分是因為路程太遠趕不及，有的則是因為證件過期，台胞證又未辦妥而無法出境。但確切返台人數將以中央流行疫情指揮中心公布為主。

一位滯留湖北的台灣民眾，向媒體展示從家中到上海的路程，1400多公里，費時將近17小時。中央社

搭乘包機的台灣旅客，不少人耗費鉅資、披星戴月長途奔波趕往上海搭機，對此感嘆不已。其中有陸配表示，自己也是台灣人，希望國人不要把他們視為病毒。

為了踏上歸途，許多滯留湖北的台人這兩天日夜兼程，趕來上海。

70歲的王姓男子家住高雄，1月19日和妻子回湖北孝感的應城市探親，沒想到遇上疫情封城，過了一個最漫長的年節。

王姓男子說，大約在4天前接獲這次航班的消息，但湖北和上海相距近1000公里，加上自己年紀已大，身體狀況不好，一度猶豫要不要長途跋涉過來。但妻子說，「這次不走，不知道下一批（包機）什麼時候才來」，兩人最終決定一起踏上歸途。

湖北雖已解封，但鐵路售票系統顯示，近幾天的車票都已售罄，加上中國國內班機29日才剛恢復，公路交通成為台人來上海唯一的選擇。

王姓男子說，由於大家住得分散，加上缺乏政府居中協調，很難一起坐客運來上海。據他所知，多數人都是自己包車成行。他、妻子和另一名同鄉3人，共花了3000元人民幣（約新台幣1.28萬元）和13個小時的車程，才來到上海。

他說，一路下著大雨，途中還撞見車禍，整趟路程都提心吊膽。

家住台南的李姓男子帶著小學5年級的兒子，在1月底回到太太的娘家湖北恩施。一家三口登記的是30日的航班，但因擔心沿途有太多不確定因素，決定提前在28日上午8時出發。

拿出導航地圖，李姓男子的岳家距上海1400多公里，老丈人和大姨子擔心路途太遠，決定輪流開車，把一家人送到上海，上午8時出發，抵達上海已是隔天凌晨3時。

「等著等著都快看不到希望了」。李姓男子的妻子說，「能早一天回去是一天」，一家人排上今晚班機的候補。

受困圍城，讓一家人的生活大受影響。5年級的兒子回不了台灣上課，老師把每天的教材和作業用Line傳給李姓男子，「但說實在，有些課程我也不懂，只能盡量教，讓他不要落後太多」。

李姓夫婦平時在市場工作，租了3個攤位，這段時間無法開工，租金還得照繳；加上年前新買的貨車車貸，家裡經濟相當吃緊。

「現在只想趕快回台灣，趕快隔離（14天）出來，然後上班賺錢，只能這樣了」，李姓男子說。

李妻則說，看到有位陸配先前回台後被網友肉搜，質疑沒有居家隔離，開的麵店還被抵制，這讓她有點心寒。自己的家在台灣，也是台灣人，希望國人不要把他們視為病毒。

班機在落地後，依循地勤人員指揮緩緩停靠在停機坪，乘客們戴著口罩、穿著防護衣，透過機窗望向窗外，部分旅客則拿起手機朝窗外拍攝，記錄回台落地的一刻，地勤人員也不忘向機上乘客揮手，歡迎國人回台。

國境單位表示，乘客下機後會依序進行消毒及發燒篩檢等防疫檢查，無症狀者會由專車接送(如下圖，中央社)，前往集中檢疫所進行為期14天的安置隔離；若出現武漢肺炎疑似症狀，將由救護車以一人搭乘一台為原則後送就醫。