【武漢肺炎】首見「雙重感染」病例？！ 冰島一患者體內有兩種病毒株

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）冰島媒體報導，冰島生技公司deCODE genetics針對40個在冰島境內發現的武漢肺炎病毒株進行基因序列分析，結果發現有一名患者體內同時存在兩種病毒株，一種是原始的武漢肺炎(新冠肺炎, original novel coronavirus) 病毒株，另一種則是由前者突變而來。

不但如此，變異過第二種病毒株，毒性似乎更強且更具傳染力，因為被這名雙重感染患者傳染的人，體內只發現第二種株病毒。

專家推斷這可能是首見的雙重感染病例 (dual infection case) 。但deCODE genetics執行長史提凡松（Kári Stefánsson）說，也可能只是單純的巧合。「我們不確定是哪種狀況。」

冰島deCODE genetics執行長史提凡松，23日接受冰島國家廣播公司(RUV) 訪問時表示，這名疑似雙重感染病患身上所取得變異病毒株樣本，經過和國際資料庫(international databases) 比對之後發現，似乎是冰島特有的。

而從冰島境內病毒基因序列的多樣化來看，病毒的來源遠比先前認知的更廣泛，可能來自許多不同地區。

冰島境內武漢肺炎(COVID19, 新冠肺炎) 確診者主要的病毒來源，目前推斷包括義大利、奧地利和英國。其中在英國舉行的一場足球賽，導致7名冰島人染病。