武漢肺炎本土案例發病近月確診　疫情指揮中心公布足跡

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）昨（28）日確認感染新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的一例本土感染案例（案268），由於從發病後歷時將近一個月才確診，且感染源頭尚未找出，因此也引起外界擔憂，中央流行疫情指揮中心今（29）日公布該名病患日前曾造訪過的地方，並表示目前已匡列400多名接觸者。

案268為50多歲男子，從事業務，於2月28日出現病徵後曾多次赴診所、醫院就醫，卻遲於3月25日才經由醫院採檢通報，並於週六確診。指揮中心今日表示，案268屬於嚴重肺炎，病患在27日因血氧降低轉入加護病房，但未使用呼吸器。

根據指揮中心，因案268遭到匡列的共有449人，主要是診所及醫院的醫護人員居多，其次是工作上往來的人員，大部份接觸者不需要採檢，只列自主健康管理。

疾病管制署副署莊人祥也因應記者詢問，公布案268日前造訪過的兩處公共區域，包括2月29日下午5時20分至6時54分在新北市金山老街及「廟口肉羹」，以及3月15日下午2時30分至4時48分在烏來老街旅遊，並購買路邊小吃。

疾管署署長周志浩今日在記者會中進一步表示，案268患有慢性病，包括高血壓、冠心症等，且有抽菸史，他認為醫師在診斷時可能是因病患本身就患有長期呼吸道症狀，加上沒有相關旅遊史等因素，而影響判斷。

「這是臨床工作者永遠的挑戰。」周志浩表示，若一個病人本身有慢性呼吸道疾病時，醫師要及時做出武漢肺炎的診斷便有困難度。

陳時中則補充，現在已經擴大採檢，因此指揮中心要求醫師，若無法排除病患感染武漢肺炎的可能性，就應該要進行採檢，醫療院所也應要更提高警覺。