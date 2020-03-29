移民署築夢計畫補助 新住民馬敏嘉義啟動循環農園夢想

近來大力投入無毒農牧生產的大陸籍新住民馬敏，觀察到嘉義縣山區新住民多數以務農為生，她希望邀請新住民及子女共同體驗自己農園的無毒生產模式，為新住民農牧生產作物創造出更多的附加價值與銷售管道，在參加移民署「新住民及子女築夢計畫」獲選及補助下，她終於有機會實現與新住民姊妹一起推廣環境友善種植與食農教育工作，透過補助來整理農園，進行網室棚架搭建，建設黑水虻飼養區，並邀專家講授液肥及農用酵素製作，在12週內辦理不同主題內容，於今(29)日完成計畫的執行，將成果回饋給參加的8名新住民以及共同參與的社區居民。

來自中國大陸的馬敏，與陳嘉慶先生結婚來臺10餘年，夫妻長期投入社會公益活動，成立西羅亞全人關懷協會，幫助新住民及更生人，在嘉義縣番路鄉五虎寮橋旁的八掌溪畔開闢了共生家園，帶領一群更生人投入農牧生產，受到嘉義市社區大學張山蔚、胡安慶老師鼓舞，開始接觸到自然農法，進而開闢西羅亞自然生態農場，推廣無毒菜園，近來更成為新住民媽媽聚會及共享廚藝的平台。

馬敏表示，她希望推廣新住民及子女食農教育，強調「親手做」的體驗教育，透過實作、共耕、共食等活動，激發新住民子女對食物的感知與情感。很高興新住民媽媽也會帶著孩子一起來種菜養殖，讓孩子跟著在農場認識生態和農耕，玩得開心。她也希望新住民改變種植與養殖方法，生產不一樣的物品，並透過與社區大學、鄉公所、社區發展協會相關部門合作，於活動中推廣自家農產品，提升經濟收益。

移民署南區事務大隊嘉義縣服務站林炳煌主任表示，馬敏本著幫助新住民及愛護環境的心提出計畫，透過循環農場的概念，讓新住民一起學習，成為親子生態教育及生活互助的園地，這樣的計畫內容深獲築夢計畫審查委員的認同，也透過計畫補助實質幫助她實現推廣循環農園夢想。移民署每年都會辦理新住民及子女築夢計畫的徵選，期待更多新住民及子女踴躍提出計畫申請，讓移民署一起幫助新住民圓夢。

訊息來源：移民署嘉義服務站



(新聞轉載自新住民全球新聞網)