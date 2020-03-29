台灣29日新增武漢肺炎15例　現確診數將近300

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增15例新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，包括14例境外移入及一例本土感染，目前總確診數來到298例。

衛生福利部長陳時中今日午間在記者會中表示，新增境外移入個案包含九男五女，年齡橫跨10至60多歲，入境台灣的日期介於3月14日至27日之間，發病日則介於2月15日至3月25日，個案發病前分別有美國、英國、法國、西班牙、葡萄牙、瑞士、土耳其、摩洛哥、突尼西亞、菲律賓，以及印尼活動史，出國目的以旅遊或工作為主。

陳時中近一步指出，案284為一名20多歲男性，長期於菲律賓工作，3月20日返國時，與昨（28）日公布之案277（20多歲男子）於機場有短暫接觸，且搭乘同班長榮飛機。案284是在居家檢疫期間，因身體不適，通知衛生單位就醫後於今日確診，同住接觸者目前居家隔離中。

指揮中心提醒，曾於當日搭乘同班機旅客，在居家檢疫期間務必留意自身健康狀況，如出現疑似症狀請通知衛生單位安排就醫。

此外，今日新增個案中包括三起群聚事件，其中案289與案293為一對夫婦，案293為一名40多歲男子，於3月7日至16日跟團至西班牙及葡萄牙旅遊，返國後開始居家檢疫，他與案289的妻子分別於3月底發病，並於今日確診，收治於負壓隔離病房。

由於案289無出國史，指揮中心研判是因近距離接觸案293且未有適當防護造成之本土個案，其餘同住家人目前正在檢驗中。

第二起來自於案288，這名20多歲男子於3月10日至22日跟團赴摩洛哥旅遊，在3月23日出現發燒、咳嗽等症狀，經衛生單位安排就醫及採檢通報後於今日確診，該旅遊團中已有兩確診（另一例為案250的30多歲女子）。

最後一起群聚感染為一對夫妻，分別為50多歲女子（案290）及60多歲男子（案291），該對夫妻於3月10日至14日期間赴印尼自由行，返國後進行自主健康管理，並在出現症狀後於26日一同開車前往就醫採檢，該對夫妻在今日確診，並收治於負壓隔離病房，相關接觸者均居家隔離中。