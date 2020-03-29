川普簽署「台北法案」　美國將協助台灣鞏固邦交提升國際參與

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）旨在協助台灣鞏固邦交國並支持台灣參與國際組織的台北法案，在週四（26）由美國總統川普）簽署後正式生效，在中美關係因新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情再度緊張之際，台美關係又出現嶄新突破。

全名為台灣盟邦國際保障與強化倡議法（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act）的台北法案（TAIPEI Act），在美國參、眾兩議院分別通過後，在週四由川普（Donald Trump）總統正式簽署生效。

總統蔡英文週五（27）透過臉書表示，「台灣，是世界的台灣，」台灣有能力也有意願在國際上有更多的參與與貢獻；台北法案的通過代表美國對台灣國際參與的具體支持，台灣也將持續與美國及其他理念相近的國家強化合作，讓台灣能夠繼續貢獻更多良善的力量給全世界。

外交部則在推特指出，台北法案反應了台美關係的實力，也在台灣面臨專制的中國政府的壓迫之際，開啟擴大雙邊交流及為台灣保留國際空間的契機。

台北法案提及，美國支持台灣加強其外交關係，同時支持台灣深化與印太地區及世界各國的夥伴關係；對於採取重大行動導致影響台灣安全及繁榮的國家，美國應在與自身外交政策利益一致並與國會協商後，考慮改變對該國的經濟、安全及外交關係。

此外，法案要求美國國務卿每年向國會相關委員會報告政府在強化台灣與邦交關係及印太地區夥伴關係上，採取哪些作為，以及對於損害台灣安全與繁榮的國家，政府將如何考慮改變與該國的關係。

法案也強調台美經貿關係的重要性，呼籲美國貿易代表署（USTR）應與美國國會協商，尋求進一步增強台美經貿關係的機會。最後，法案要求美國政府透過言論、投票，或運用其影響力等方式，支持台灣以正式會員或觀察員身份參與國際組織。

台北法案最初是由共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）、盧比歐（Marco Rubio）等友台議員提出，並在去（2019）年10月於參議院通過。該法案在3月初於眾議院通過後，眾議院長佩洛西（Nancy Pelosi）曾透過聲明表示，台北法案象徵國會向全世界傳遞的訊息，那就是「美國與台灣站在一起。」

對於台美關係因台北法案更加深化，中國依照慣例表達不滿。中國外交部發言人耿爽在週五（27）的例行記者會上表示，台北法案嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，違背國際法和國際關係基本準則，干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，「我們強烈敦促美方糾正錯誤，不得實施該法，不得阻撓各國同中國發展關係。否則，必將遭到中方堅決反擊。」