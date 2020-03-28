塑膠垃圾有解了？ 科學家發現可分解塑膠的細菌

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）大量無法分解的塑膠垃圾對海洋生態造成極大的危害，一直以來塑膠該如何處置都是極大的問題，不過這個問題的解答似乎開始有了眉目，因為科學家發現了「以有毒塑膠為食」的細菌。

這種細菌初次被發現，是在一個傾倒塑膠廢料的掩埋場，這種廢料場有很多，成千上萬的塑膠製品因為回收起來成本太高、程序太麻煩，被直接棄置在掩埋場中。

1950年代人類就已經開始大量使用塑膠，前後已經有大約80億噸的塑膠從工廠被製造出來，最後躺在全球海洋與陸地的各處，對全球環境造成接近不可逆的污染。

由於塑膠在分解的時候會釋放出毒素和致癌的化學物質，大部分的細菌都會因此被毒死，不過新發現的這種細菌卻可以妥善處理這些毒物並存活下來，科學家已經初步分析出它的特性，不過要將其運用在大規模的塑膠處理中，還需要時間。

德國亥姆霍茲環境研究中心(UFZ)研究團隊的Hermann Heipieper指出，這個發現是人類可以重複利用難分解聚氨酯的第一步，不過也只是第一步而已，真正要開始利用這種細菌處理塑膠大概還要10年的時間，在那之前，人類仍需要盡可能地回收這些塑膠，避免他們流入大自然中。

事實上，在此之前人類就已經嘗試用真菌去處理聚氨酯，2018年更是曾意外製造出能分解PET塑膠瓶的酵素，不過相較之下，細菌更適合大規模的工業製造。

研究團隊說，下一步是要分析細菌的基因密碼中用於分解塑膠的酵素，如果成功，將開啟創新回收塑膠的大門。