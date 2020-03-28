印度70歲男子返國拒隔離 暴斃後確診武漢肺炎還感染全家19人

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合外電報導）印度總理莫迪宣佈3月25日起，印度實施21天全境封鎖。1名70歲男子自義大利返國後，拒絕當地政府進行自我隔離，還跑去參加為期6天的宗教慶祝活動。男子之後因武漢肺炎而暴斃，他的19名家人稍後被確診武漢肺炎。

《BBC》報導，印度1名70歲男子巴爾德夫·辛格（Baldev Singh）從義大利返回國後，拒接接受任何檢測，也不願意隔離。在參加為期6天的霍拉莫哈拉慶典（Hola Mohalla Sikh）後，他就因為武漢肺炎死亡。

而在他死亡1個禮拜後，他的家人中有19人陸續被確診罹患武漢肺炎。此外，由於辛格這一段時間以來接觸者眾多，直接接觸者高達550人，當地政府不得不將辛格居住的村莊及附近的20個村莊全部封鎖，至少4萬人受影響。

尤其霍拉莫哈拉慶典（Hola Mohalla Sikh）深受印度印度民眾歡迎，保守估計每天約有1萬人參加，讓當局相當擔心疫將再度擴大。

印度總理莫迪3月24日表示，「若不能好好處理這21天，那麼印度將會落後21年，我們不得不為此付出經濟蕭條代價，但這是每個人的責任。」

莫迪表示，政府將確保物資供應無虞，民眾不必擔心，一味地恐慌購買生活物資只會傳播疫情而已。