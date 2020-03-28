澳洲搖滾樂團新專輯撫慰人心　受武漢肺炎影響辦線上搶聽會

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)澳洲搖滾樂團「到暑五秒」發布新專輯「沉著蛻變」，因應新冠肺炎疫情影響，舉辦線上音樂會，十分寵粉！

澳洲新生代搖滾男團霸主「到暑五秒」(5 Seconds of Summer，5SOS)先前在網路宣佈今年要推出新作，不少粉絲就已準備坐等新專輯【Calm/沉著蛻變】 的正式發行，這支近年來在全球樂壇爆紅的新生代樂團， 這次新專輯名來自四位團員人名的縮寫，不僅有創意更別具意義。

僅管目前全球受到疫情影響相當嚴重， 四位團員還是決定按照原先計劃推出專輯， 希望他們的作品能夠在這段期間撫慰全球的樂迷。

音樂公司表示，為了要讓這次新專輯的作品更加成熟，其實在過去的兩年中， 到暑五秒一直在發掘比較內心的東西，他們表示， 創作期間他們聽了大量的工業音樂， 為的就是希望能做出更有節奏性的東西。

團員路克透露，「 我們喜歡寫關於成年，關於我們目前為止所經歷過的過程， 而這很多都是我們對彼此間的了解和認同。 我們必須要接受彼此的生活，並尊重， 這才是一個好樂團該有的樣子。」

到暑五秒出道至今已有九年， 這張最新發行的第四張專輯【Calm/沉著蛻變】 紀錄了他們在成長過程中的光明面與黑暗面，這種有關於自我反省、 自我檢視的概念也被他們取材在新專輯的名稱當中， 結合了四位團員的名字字首開頭，盼能將音樂帶入新的境界。

到暑五秒強調，這張專輯也是對粉絲的一種致敬， 感謝他們一路以來的陪伴。

而總是寵粉的到暑五秒在這段期間也總是在社群平台呼籲粉絲注意安 全及健康，在疫情嚴峻的這段期間帶來滿滿正能量， 更在專輯發行當天(27)於官方Instagram平台舉辦線 上專輯搶聽會，讓粉絲大喊好窩心。

Wildflower (影/Youtube)