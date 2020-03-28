日本超人氣卡娜赫拉台灣快閃！賞櫻花必吃超萌雞蛋糕

「卡娜赫拉的櫻花趣」打造三米高的粉紅屋(圖/主辦單位) 「卡娜赫拉的櫻花趣」打造三米高的粉紅屋(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)「卡娜赫拉的櫻花趣」有吃有喝又有玩，即日起台中草悟廣場正式登場。

不用出國也能賞櫻？「卡娜赫拉的櫻花趣」即日起在台中草悟廣場正式登場，開幕首日(28)舉辦「氣勢滂礡的打鼓Show」為粉絲們祈福，打造三米高的粉紅鳥居，更有櫻花隧道讓粉絲們可以和P助與粉紅兔兔一起在櫻花樹林下賞櫻野餐！

超人氣獨家授權期間限定的造型雞蛋糕，除了可愛立體大頭P助與粉紅兔兔外，還有P助擁抱粉紅兔兔的超軟萌撒嬌造型狙擊粉絲的心，配上酸酸甜甜的蜜桃/草莓氣泡飲，一起在櫻花樹下和P助與粉紅兔兔談場粉紅戀愛吧！

實在是太愛卡娜赫拉的粉絲也可以把他們吃下肚!(圖/主辦單位)

這次的官方授權的獨家櫻花限定新品，從女孩必備化妝箱、少女出門必備環保側背包、超Q限定版T恤、櫻花造型隨身鏡等，每款都有可愛的P助和粉紅兔兔賞櫻玩耍的獨家限定圖樣，快閃店現場更有櫻花限定款手機立體浮雕包膜，就是要你的世界充滿超軟萌卡娜赫拉的小動物！

4月1日起凡於「卡娜赫拉的櫻花趣」消費滿2020元，就送成雙成對12吋條紋裝卡娜赫拉的小動物玩偶，限量50組。

櫻花樹下很適合合影喔(圖/主辦單位)

粉絲們引頸期盼的P助與粉紅兔兔櫻花同樂會來啦！「卡娜赫拉的櫻花趣」快閃店期間，4月17日、5月3日下午14:00於快閃店現場舉辦櫻花同樂會，想要和P助與粉紅兔兔近距離接觸，並留下櫻花樹下萌萌合影的粉絲們千萬不要錯過！

限定店期間每週末與例假日下午舉辦「PK骰子樂」，總共有三關等你來挑戰，每關都有驚喜好禮，只要連闖三關就能把18吋卡娜赫拉的小動物玩偶帶回家！相關活動詳情請密切關注期間限定店-卡娜赫拉的扭扭世界官方粉絲團公告。

《卡娜赫拉的櫻花趣》台中草悟廣場期間限定店資訊

地點：台中草悟廣場一樓（台中市西區英才路534號）

日期：109年3月27日至109年5月10日

時間：12:30 - 21:00 （最後排隊進場時間20:45）