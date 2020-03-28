台灣網軍砲轟世衛祕書長？陳時中：無謂口舌之爭

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 世衛組織秘書長面對新冠肺炎疫情處理不當的批評聲浪，竟將矛頭指向台灣網軍，指揮官陳時中表示，不用做無謂口舌之爭，時間久了自有公斷。

新冠肺炎疫情失控，世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）處理不當遭國際撻伐，對於外界批評他親中並連署要求他請辭下台，他竟表示其為台灣網友發動攻擊導致。

該份連署書由加拿大網友Osuka Yip在全球最大網路請願平台Change.org發起，要求譚德塞辭職，並被譯為多國語言，迄今已獲逾50萬人支持。

連署書提到，世衛本應維持政治中立，然而譚德塞未經調查就全然相信中國政府提供的死亡與感染病例數字；另一方面，「台灣不該因為任何政治因素而被排除在世衛之外」。

《上報》稱今年2月，美方曾私下告訴我國外交官員，譚德塞認為網路社群出現大量批評他親中及不適任的言論，係來自台灣操作，背後另有政治目的。譚德塞的說法和北京如出一輒，不禁讓我方懷疑譚德塞之所以有此反應，可能是受到中方的影響，也因此在疫情統計、台灣參與等議題上態度更為強硬。

此發言一出引爆「台灣真正的網軍」的不滿猛並喊冤，《自由》報導，台灣網軍直呼譚德塞的說法完全沒有事實根據，狂嗆「是不是錢收太多開始胡言亂語了？」、「台灣可以考慮下一步直接統治全球」、「台灣網軍操控全世界！台灣之光」、「台灣網軍打爆聯合國，太神啦！」

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今(28)日記者會上直言，台灣政府沒有操作網軍，但說不定是台灣人自發的行為。

陳時中強調，很多事情等到時間一拉長，就可以看出有哪些作為，不用做無謂的口舌之爭，也不用急著褒貶，最後一定會有公斷出來。