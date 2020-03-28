鋒面報到玉山降雪 14縣市大雨特報

鋒面通過為台灣帶來水氣，氣象局也針對全台14縣市發出大雨特報，玉山今天早上7時05分也開始降雪到早上8時25分，積雪0.5公分，將大地染成銀白世界。

中央氣象局表示，今天鋒面將會通過台灣地區，中部以北及東北部地區仍有陣雨甚至雷雨發生的機率，也有局部較大雨勢出現的可能，其餘地區天氣也會不穩定，局部地區也會有降雨，而鋒面通過後東北季風增強，北台灣也會開始感到涼意，

鋒面通過也為台灣帶來較大雨勢，氣象局針對14縣市發出大雨特報，受到鋒面通過影響，易有短時強降雨，今天桃園以南及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報地區包含桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣。

水氣足夠的條件下，玉山今天早上也飄下今年第2場的3月雪，根據氣象局觀測，玉山氣象站早上7時05分開始下雪到早上8時25分停，1個多小時將地面染成銀白世界，積雪0.5公分。

根據環保署空氣品質預報資訊：28日鋒面通過及東北季風增強，全台各地皆有降雨發生，受洗除作用影響，空氣品質較佳；中部以南地區位於下風處，仍須留意污染物易累積；西半部地區清晨局部地區易有霧影響能見度。

北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。