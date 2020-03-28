嘉義移民署多國語言宣導 鼓勵逾期外人自行到案

嘉義縣專勤隊前往轄內各東南亞商店，發放多國語言版本手冊宣導專案內容及防疫衛教觀念(移民署嘉義專勤隊提供) 嘉義縣專勤隊前往轄內各東南亞商店，發放多國語言版本手冊宣導專案內容及防疫衛教觀念(移民署嘉義專勤隊提供)

新冠肺炎全球持續蔓延，為避免在臺逾期外人成為防疫缺口，移民署推出「擴大自行到案專案」，南區事務大隊嘉義縣專勤隊利用查察時機前往轄內各東南亞商店，發放多國語言版本手冊宣導專案內容及防疫衛教觀念，除了鼓勵逾期外來人口自行到案外，同時呼籲新住民及移工「要用肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩，少去醫院、傳統市場及人多的場所」，一同參與防疫大作戰。

為配合新冠肺炎防疫，移民署推出「擴大自行到案專案」，鼓勵逾期外來人口主動投案，專案宣導期間為109年3月20日至3月31日，實施期間為109年4月1日至6月30日，計為期3個月，並採取「不收容、不管制、低罰鍰」等優惠措施，在專案期間投案者，除免予收容外，同時得免除禁止入國或不予許可期間，處法定最低額度逾期罰鍰新臺幣2,000元，同時移民署將協助投案者儘快返回母國。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，「擴大自行到案專案」期間，請民眾及新住民協助宣導，鼓勵身邊逾期滯臺的外籍親友，儘速在6月30日前自行到案。移民署會協助他們辦妥相關手續，安心回家。如需專案資訊，也可撥打自行到案免付費專線「0800-024-881」，或是向嘉義縣專勤隊洽詢，電話是05-3625162。（新聞轉載自新住民全球新聞網）