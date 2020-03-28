屏東女性夢想館 每月館長計畫助新住民婦女展自我

來自泰國的徐麗麗擔任手作課程老師，向大家分享家鄉的椰子殼藝術品(翻攝自屏東縣政府網站) 來自泰國的徐麗麗擔任手作課程老師，向大家分享家鄉的椰子殼藝術品(翻攝自屏東縣政府網站)

過去的女性往往受到傳統思想的影響，認為婚後應該扮演好媳婦、太太、媽媽的角色，而失去了自我喜好與追求夢想的勇氣。為能維護女性權益、促進女性自我意識，103年屏東縣政府與衛生福利部攜手合作，於屏東社福綜合館三樓設立「女性夢想館」，提供一個專屬於屏東婦女的學習及展演平台。

屏東縣長潘孟安表示，女性夢想館藉由舉辦「每月館長」女性藝術創作實施計畫，邀請本縣不分國籍身分的素人女性擔任當月館長，並提供場館進行其創作作品藝術展覽、經驗分享及手作課程等活動，讓女性能在此找到人生中不同的樂趣與成就。

在申請社會補助過程中，被社工發掘刺繡技藝而受邀擔任館長的陸籍配偶黃美麗小姐表示，過去在湖南，當地人從小就常圍在一起刺繡打發時間，因此從未想過會因刺繡這項「日常消遣」而擔任館長。在帶領他人體驗刺繡及展覽自己作品時雖然相當緊張，但完成後卻感到相當光榮，畢竟自己也沒想到，能完成在人生規劃之外完全不一樣的成就。

來自泰國的徐麗麗小姐驕傲地說，被邀請擔任手作課程老師時感到相當興奮與緊張，畢竟少有經驗能向大家分享家鄉的椰子殼藝術品，因此便接受此挑戰，雖然安排課程內容與準備材料等事項讓自己絞盡腦汁，但最後看見大家好奇及有所收獲的神情便感到心滿意足。而最為人感動的，莫過於雖為外籍人士，但在此場館卻無國籍之分，同為女性的每一位皆互相分享、鼓勵及學習，深刻感受到屏東對於女權不分國籍的關照。

縣長潘孟安指出，女性夢想館為多功能複合型空間，除有多功能族群婦女創作展覽室供女性展覽作品外，更擁有女人沙發吧、姐妹電影室、女性藝術創作展場、族群婦女史料室、婦女律動室等，讓這空間更貼近女人的需求，期許婦女在離開廚房、家務之餘，都能快樂學習、自我成長，讓夢想沒有極限。（新聞轉載自新住民全球新聞網）