桑達姆號郵輪染武漢肺炎淪海上人球　4乘客病死

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)「桑達姆號」（Zaandam）郵輪傳出數十人出現類流感症狀後，被多個港口拒絕泊靠，已滯留南美的太平洋外海數日，目前已有4名年長乘客病故。

中央社報導，智利當局先前因擔心新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，24日仍禁止載著超過1800人的「桑達姆號」（Zaandam）郵輪靠港，這艘船上已有42人出現類流感症狀。

荷美航運公司今(28)天表示，「桑達姆號」（Zaandam）郵輪傳出數十人出現類流感症狀後，被多個港口拒絕泊靠，已滯留南美的太平洋外海數日，目前已有4名年長乘客病故。

法新社報導，桑達姆號上約有1800人，目前行駛於巴拿馬水域，因為擔憂出現新冠肺炎疫情，好幾個國家的港口拒絕郵輪靠岸。

荷美航運公司（Holland America Line）發表聲明說：「公司證實，桑達姆號上有4名年長乘客過世。」

聲明提到：「昨天有數名出現呼吸道症狀的乘客對2019冠狀病毒疾病進行採檢，兩人驗出陽性。」

桑達姆號3月7日駛離布宜諾斯艾利斯，原定應在21日抵達智利首都聖地牙哥附近的聖安東尼奧（San Antonio）。桑達姆號14日短暫停靠旁達阿里納（Punta Arenas）後，因為據稱船上有42名乘員出現類流感症狀，遭拒絕停靠數個港口。

桑達姆號打算駛往美國佛羅里達州，但必須先通過巴拿馬運河，有關當局今天拒絕郵輪行經。荷美航運公司已派出另一艘郵輪鹿特丹號（Rotterdam）攜帶救援人員、快篩套組與援助物資到巴拿馬水域與桑達姆號會合。

荷美航運公司說，桑達姆號上1243名乘客中53人、586名船員中有85人「已向郵輪醫療中心通報有類流感症狀出現症狀」。

桑達姆號打算將沒有生病或接觸到患者的乘客轉移到鹿特丹號，將患病乘客與所有船員留在桑達姆號。