疫情下拚經濟 美國環保局：「污染環境免罰」

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒肺炎）疫情惡化，美國在推出紓困法案的同時，為了減少對經濟的衝擊，川普政府對企業大開方便之門，表明只要企業能夠證明與武漢肺炎疫情相關，就可以無視環境與污染相關法規，且這個許可並沒有確切的結束期限。

美國國家環境保護局(EPA)局長惠勒(Andrew Wheeler)昨(27)日表示，公司企業在疫情期間如果還必須嚴格遵守空氣、水源相關的污染防治法規，將讓他們很難去保護勞工與公眾的權益，因此在這個非常時期，相關稽查機關將不會執行對環境的例行監測、不會檢舉違規廠商，也不會追究違法者的責任。

換言之，污染排放者只要能證實他們污染環境是因為疫情影響而「不得不為」，就可以完全無視環境法規的限制，不用替污染空氣、水源與自然環境負任何責任，只有在嚴重危害公共健康的情況下，才會將管轄權交予在地州政府，並視情況由美國環境保護局介入。

由於這個聲明本身就宣示著EPA放棄其法定職務，加上也沒有表明法規無效的期限，決定一出立刻引發譁然，尤其又以過去曾經在該局工作的相關人員反應最為激烈。

在歐巴馬任期間擔任EPA局長的賈爾斯(Cynthia Giles)指出，從來沒聽說過EPA會主動放棄管轄任何對大眾健康可能產生威脅的環境污染，這是徹底的瀆職。

事實上，如果「適當的」放寬可能勉強能令人接受，直接開出一張空白支票表明全面放棄檢查，將會產生嚴重的後果。舉例來說，許多高空汙產業常設於低薪弱勢族群群聚的社區附近，放任毫無節制的排放污染氣體將讓受害居民的呼吸系統變得更脆弱，進而更容易受到武漢肺炎病毒的影響，提高他們的致死率。

惠勒的決定對美國石油學會(API)來說可是一份大禮，這個由油汽與石化企業代表組成的石油行業協會在不久前去信美國環境保護局要求放寬「維修洩漏機器」相關的規定，未料卻直接得到一到免死金牌，美國草根環境組織塞拉俱樂部(Sierra Club)已經聲明他們不會容忍這樣「赤裸的違法行為」。