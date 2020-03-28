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中國武漢肺炎肆虐義大利　前副總理Salvini重轟中國隱匿疫情危害全人類

薩爾維尼：我們堅決不可以把那些感染了全世界的人當成救世主！

By 柯錸, 台灣英文新聞
2020/03/28 12:51
AP Photo 義大利前副總理馬泰奧·薩爾維尼

AP Photo 義大利前副總理馬泰奧·薩爾維尼

（台灣英文新聞 / 柯錸 編輯報導）義大利成為全球因為中國武漢肺炎疫情死亡人數最多的國家，竟然佔三分之一強。gnews.org 本月26日夜間報導，意大利前總理Salvini：如果中國政府隱瞞了疫情真相，將坐實反人類罪！

根據義大利媒體Adnkronos於當地時間3月26日報導，曾任義大利副總理和義大利內政部長的馬泰奧·薩爾維尼(Matteo Salvini)：“我不想惹起爭議，但想說，我們必須追查到底是誰掀起了這場疫情，並隱瞞了真相？以致讓我們浪費了幾週的寶貴時間來應對！如果中國政府本已知情，卻沒有如實公佈並採取防保措施，將坐實反人類罪。

馬泰奧·薩爾維尼現為義大利右派「聯盟黨」（Lega）領袖，在Madama宮的參議院質詢時表示，探討義大利和全歐的嚴重疫情時，不能不追問到底最初這是誰的錯，是因為哪個國家隱匿疫情造成的。

薩爾維尼於義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）作完相關報告後，發表看法：“我們堅決不可以把那些感染了全世界的人當成救世主！” 他強調，若中國政府早就知道疫情，卻刻意隱瞞了好幾個星期，這是觸犯危害全人類的重罪。他的這段發言引起在場多位議員熱烈掌聲，並立刻在社群網路獲得大量轉載。

原始新聞來源：Coronavirus, Salvini: "Se Cina sapeva è crimine contro umanità"
薩爾維尼
武漢肺炎
義大利聯盟黨
義大利疫情
反人類罪

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