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驚！中國武漢肺炎解禁復工難　湖北江西省界爆發激烈衝突

中國部分地區仍對湖北民眾的通行多有規範

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2020/03/28 12:08
中國湖北江西省界爆發激烈衝突（圖擷取自巴丢草Twitter影片）

中國湖北江西省界爆發激烈衝突（圖擷取自巴丢草Twitter影片）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)中國湖北和江西省界的長江大橋上，雙方警察因管轄權問題爆發衝突，隨後一發不可收拾演變成民眾示威，場面十分火爆驚人。

解禁的湖北人復工之路不好走？隨著新冠病毒疫情在中國的疫情逐漸趨緩，中國湖北也跟著逐步解禁，但實際上各地仍有不同規定。近日傳出湖北和江西省界的長江大橋上，兩地警察就因通行問題爆發衝突，繼而引發民眾示威。

綜合陸媒報導，連黨媒『人民日報』都出聲說「湖北加油不能只是嘴上說說」。但有人指出，北京現在還在防湖北人進京，該怎麼說？中國更有不少地方仍視湖北人為「猛獸」。

中央社報導，湖北省多數城市近日解除「封城」，在中國中央要求有序恢復生活生產秩序下，民眾憑著湖北健康碼的「綠碼」已可出省。

但實際上，基於防疫風險，部分地區仍對湖北民眾的通行多有規範。位於湖北省邊境的黃岡市黃梅縣，與江西省九江市間只隔著一條長江。由於黃梅沒有火車站，當地民眾若要出行復工，則要通過九江長江大橋，前往九江火車站搭車。

黃梅縣今(27)天凌晨撤除交通關卡後，九江市警方將橋上的關卡推進到黃梅縣境內，驅趕通行車輛和民眾，引發「跨省執法」質疑。之後兩地警方在橋上爆發衝突拉扯，黃梅警察一度要被對方帶上警車，引發民眾不滿，九江也派出大批特警到橋上戒備。

湖北和江西省界爆發衝突（影/巴丢草Twitter）
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