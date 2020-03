驚！中國武漢肺炎解禁復工難　湖北江西省界爆發激烈衝突

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)中國湖北和江西省界的長江大橋上,雙方警察因管轄權問題爆發衝突,隨後一發不可收拾演變成民眾示威,場面十分火爆驚人。

解禁的湖北人復工之路不好走?隨著新冠病毒疫情在中國的疫情逐漸趨緩,中國湖北也跟著逐步解禁,但實際上各地仍有不同規定。近日傳出湖北和江西省界的長江大橋上,兩地警察就因通行問題爆發衝突,繼而引發民眾示威。

綜合陸媒報導,連黨媒『人民日報』都出聲說「湖北加油不能只是嘴上說說」。但有人指出,北京現在還在防湖北人進京,該怎麼說?中國更有不少地方仍視湖北人為「猛獸」。

中央社報導,湖北省多數城市近日解除「封城」,在中國中央要求有序恢復生活生產秩序下,民眾憑著湖北健康碼的「綠碼」已可出省。

但實際上,基於防疫風險,部分地區仍對湖北民眾的通行多有規範。位於湖北省邊境的黃岡市黃梅縣,與江西省九江市間只隔著一條長江。由於黃梅沒有火車站,當地民眾若要出行復工,則要通過九江長江大橋,前往九江火車站搭車。

黃梅縣今(27)天凌晨撤除交通關卡後,九江市警方將橋上的關卡推進到黃梅縣境內,驅趕通行車輛和民眾,引發「跨省執法」質疑。之後兩地警方在橋上爆發衝突拉扯,黃梅警察一度要被對方帶上警車,引發民眾不滿,九江也派出大批特警到橋上戒備。

1/ Riot outbreaks on border bridge between Hubei and Jiangxi in China today.

the conflict starts due to police from different provinces fighting for jurisdiction on checking #COVID19

It escalates into mess riot which blocked whole bridge.

more vids comingpic.twitter.com/gjErDfgqVd