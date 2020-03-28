美國通過「台北法案」反制中國　助台灣鞏固邦交加入國際組織

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國通過「台北法案」反制中國，將協助台灣鞏固邦交國及加入國際組織，並增強美台雙邊經貿關係。

美國通過「台北法案」，其為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protectionand Enhancement Initiative Act）的縮寫，是繼2018年3月生效「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）後，另一個以「台灣」為名的法案正式成為美國國內法。

《風傳媒》指出，「台北法案」不僅協助台灣鞏固邦交國，更包括支持台灣參與國際組織與增強美台雙邊經貿關係。該法敦促美國貿易代表署（USTR）應與國會協商，進一步增強美台雙邊經貿關係。美國也將在適當機會支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織內取得觀察員的身份。

該法也包含國務院未來將向國會報告「美國政府在強化台灣與印太區域夥伴的外交關係上，採取了哪些步驟」、「對於那些損害台灣安全與繁榮的國家，美國將改變與其交往的方式」。

然而，中國曾多次對當時還在國會審議的《台北法案》表達不滿，包括中國外交部發言人趙立堅批評，該法案嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，要求美國「採取切實舉措阻止有關議案通過成法，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定」。



台北法案當地時間26日在美國總統川普簽署後正式生效 。眾議院版法案主要提案人、共和黨籍眾議員匡希恆（ 圖）表示，法案向外界發出響亮訊息(圖/中央社)

《中央社》報導，眾議院版法案主要提案人、共和黨籍眾議員匡希恆表示，法案向外界發出響亮訊息，期盼更多國家能意識到台灣的重要性，並與台灣增強關係。他預計4月將訪問台灣，盼透過雙方交流，未來能在美國國會提出更好法案促進美台合作。

「台北法案」4日於聯邦眾議院以415票贊成、0票反對的壓倒性票數通過後，11日聯邦參議院也以一致同意（unanimous consent）方式通過，並於18日送交白宮。法案在川普於26日正式簽署後生效，成為法律。

另一項以台灣為名的法案「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2019）則已在眾院院會通過，正在等候參議院的立法程序。