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美國武漢肺炎確診創新高　川普動用「國防生產法」下令生產呼吸器

川普首度動用「國防生產法」挽救美國民眾的性命

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2020/03/28 10:58
美國武漢肺炎確診人數再創新高（圖/中央社）

美國武漢肺炎確診人數再創新高（圖/中央社）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國新冠肺炎確診人數已突破10萬大關，美國總統川普啟動「國防生產法」，要求通用汽車公司增產呼吸器對抗疫情。

《中央社》報導，為了擴大呼吸器供應量，川普27日簽署一項備忘錄，首度動用「國防生產法」（Defense Production Act）要求衛生部長艾薩（Alex Azar）動用所有權限，要求通用汽車公司（General Motors）「接受、履行並優先處理」聯邦政府合約。

川普表示，和通用汽車針對呼吸器生產進行有成效的談判，但與病毒的戰鬥太過緊迫，無法讓承包過程按正常情況進行。他並批評通用汽車在浪費時間，指出這項行動將有助於確保快速生產呼吸器，從而挽救美國民眾的生命。

此外，川普也簽署高達2.2兆美元的紓困方案，預計將在3周內發放現金給受到疫情影響最深的美國中低收入家庭。法案也將提供5000億美元給受創嚴重的行業、提供3500億美元作為中小企業貸款之用，並提供1000億美元給醫療相關機構。

《聯合》指出，針對史上最大規模紓困案「CARES Act」，川普感謝國會與朝野政黨通力合作，並說，美國遭遇隱形的敵人重擊，但經濟將重新繁榮起來，「我們將會獲得巨大反彈」。

白宮發出新聞資料說明紓困方案內容，1000億美元用於醫療系統、270億美元投入開發疫苗與購買重要物資、450億美元提供給全國救災管理局（FEMA）運用，這筆預算是總統宣布全國緊急狀態的兩倍以上；以及現金支付方案，以夫妻或個人收入總額畫分可得的立即補助。
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