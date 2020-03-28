美國新增兩名眾議員染武漢肺炎 國會共5人確診

美國共和黨籍眾議員凱利（右）及民主黨籍眾議員康寧漢（圖／中央社／議員臉書） 美國共和黨籍眾議員凱利（右）及民主黨籍眾議員康寧漢（圖／中央社／議員臉書）

國近日躍升為全球最大武漢肺炎疫區，確診數逼近10萬大關。共和黨籍眾議員凱利及民主黨籍眾議員康寧漢今天雙雙宣布確診感染武漢肺炎，使國會確診議員人數攀升至5人。

今年71歲的共和黨籍眾議員凱利（Mike Kelly）今天發新聞稿表示，他本週稍早出現類流感症狀，在諮詢醫師後接受2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）篩檢。檢測結果今天下午出爐，確定是陽性。

代表賓州的凱利指出，他的症狀輕微，會在家中持續服務選區直到康復為止，他的部屬目前雖採遠端辦公，仍能提供有需要的選民協助。

37歲的民主黨籍眾議員康寧漢（Joe Cunningham）今天也發新聞稿表示，他日前曾接觸一名確診2019年冠狀病毒疾病的國會議員，雖然起初並無不適，但17日開始出現喪失嗅覺及味覺等症狀，因此於19日自主隔離。

康寧漢指出，醫生昨天指示他接受武漢肺炎篩檢，今天得知確診。他說：「雖然我的症狀已有改善，但我會持續待在家中直到能安全結束隔離為止。」

共和黨籍眾議員、「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）18日成為美國國會首位確診議員；民主黨籍眾議員麥克亞當斯（Ben McAdams）同日也宣布確診。相隔4天後，共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）也表示他武漢肺炎檢測呈陽性反應。