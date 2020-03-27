「老文青」江賢二旅居歐洲美國創作不懈　台北市立美術館打開心門

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）從閉窗作畫到開窗享受陽光！抽象藝術家江賢二回顧展呈現早期遠赴歐美至今返台的系列創作，也深入藝術家內心歷程，從緊閉的心房逐漸打開心門的秘密，將於明（28）日起於台北市立美術館登場。

「江賢二：回顧展」梳理抽象藝術家從1960年代至今的抽象創作歷程，包含旅居歐美30年，為照顧受傷的父親返台後至台東定居9年，展出歷時55年超過200件作品，透過藝術可見江賢二遷徙移居的生命經驗，由藝評學者王嘉驥擔任客座策展人。



「金樽」系列創作（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

「老文青型男」江賢二年輕時遠赴巴黎及紐約，在異鄉追尋創作的過程中，藝術創作與生活現實無可避免地拉扯，因而留下許多色調深沉的作品。早年江賢二刻意將畫室窗戶全部封起，在阻絕自然光的狀態下完成畫作。他說，「我作畫不用自然光線，因為內心即是光源」。

江賢二1990年代返台期間，意外在過去熟悉的故鄉廟宇遇見不曾留意的創作靈感，作出「百年廟」系列，成為藝術家返台的第一批代表作。早年旅外期間，江賢二在巴黎創作了「巴黎聖母院」系列。



「巴黎聖母院」系列（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

江賢二透露，創作「巴黎聖母院」系列後他才認定自己是一名藝術家。他很喜歡待在歐洲的教堂或台灣的寺廟中，可以在那靜靜地坐著感受內心平靜。

若與回台所作「百年廟」系列相比，兩者皆運用深沉的畫面捕捉宗教殿堂的精神體驗，藝術家透過藝術性的創作觀點，跨越文化與信仰的隔閡、點亮動人的靈性光源。

江賢二表示，他創作時會聽古典樂，而每天的所見所聞，像是晚霞、吊橋等，都會解構後呈現在往後的作品裡，他的某些創作結構性雖強但很溫柔，然而，「溫柔」兩字並不常被用來形容他的作品。

策展人王嘉驥談起藝術家對古典音樂的熱愛，形容他是一位「老文青」。古典音樂不只是他從事創作的元素，更是他日常生活的精神養分。



「金樽-淨化之夜」與江賢二（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

其中，最新創作動力藝術裝置「金樽-淨化之夜」搭配馬勒的音樂，該裝置成360度旋轉，不僅呼應了當年藝術家充滿「虛無、悲愴，失落與找尋」的年輕心境，他更用鐵絲象徵內心情感，作品會「繞回原點」的特點則讓他能再次面對自己。

人生如畫，畫如人生！繪畫風格及形式經過多次轉變，江賢二的人生也經歷過起伏，然而，他強調，「雖然繪畫形式不同，但出自同人之手，心都是一樣的。」

江賢二強調，是誠摯的美，還有自然與生命的奧秘讓他不停地畫下去。



「銀湖」系列（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

跟著江大師沈浸在浩瀚無垠的銀湖中！「銀湖」系列是江賢二往返加州照料親人期間發展出的創作。策展人形容該系列營造出「如海、如鏡、如雪，亦如星雲」的壯闊畫面，抽象構圖將似寫景又似寫意的景象熔冶於畫面中，讓觀眾彷彿親臨藝術家的心湖，隨著藝術家的心神波瀾晃漾。

此外，相較於色調昏暗的創作，「比西里岸之夢」系列、「金樽」系列則為鮮豔。在台東金樽海岸的天光、海潮、濤聲召喚之下，藝術家封閉多年的窗終於啟開；如今江賢二開窗作畫，畫面中閃耀出過去時期所不曾見的光彩。(註：「比西里岸」是阿美族語Pisirian羅馬拼音的轉譯，原意為放羊之地，也是部落之名，位於台東三仙台一帶)



展覽現場（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



展場入口（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



「比西里岸之夢」系列（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）