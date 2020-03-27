破壞鐵窗逃逸 海巡署結合各單位火速逮回6名越南偷渡客

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）海巡署今（27）日宣佈全數抓獲3月23日破壞鐵窗逃脫的6名越南籍偷渡客，海巡署除立即組成專案小組，報請屏東地方檢察署指揮外，結合警察、移民等友軍單位協助，繼25、26日先後緝回4名人犯及一名接應人後，最後2名逃逸犯嫌曲文北及陳文俊本(27)日經策動終於桃園市刑大到案，脫逃人犯全數緝回。

海巡署3月21日在屏東小琉球西南方10.6浬外海，查獲本國籍「全O號」漁船載運越南籍偷渡犯31名(24男7女)及本國籍犯嫌2人，並將31名越南籍偷渡客分別安置在中港安置室（15人）及大甲的五甲東廳舍（16人）。

但安置在中港安置室的15人中，有6人在3月23日深夜破壞房間氣窗及鋁窗逃脫。

海巡署表示，專案小組清查案發現場半徑10公里範圍內所有路口近300餘支監視器影像，確認6人逃逸方向後，依脫逃時間推估人犯可能逃亡路線及藏匿地區。

專案小組首先在3月25日，分別在台北市及南投市策動及緝捕偷渡犯黃義強、阮文二及陳姓接應嫌犯到案，其中阮嫌應因畏罪企圖服不明藥物自殺，經檢視該藥瓶外觀為腸胃藥，為慎重起見，阮嫌已由專案小組戒護送醫檢查。

另外，海巡署鎖定其他在逃犯嫌可能逃亡路線及可疑藏匿處所，嫌犯自知無法繼續潛逃，遂經由海巡署臺中及彰化查緝隊策動，於26日12點多在南投往梨山的力行產業道路途中，緝回第3名偷渡犯陶文哥。

第4名偷渡犯吳文壽經策動後亦於下午2點主動向移民署中區事務大隊投案。

海巡署指出，此次能短時間內將人員全數緝獲，除借用大量科技偵蒐裝備及偵查系統輔助外，亦結合警政署、移民署等友軍單位，共計出動60車次，250人次，從北到南佈下天羅地網，一舉將6名人員追緝到案。

署長陳國恩表示，本次連同緝獲的6名脫逃偷渡犯，所有31名偷渡犯目前均無發燒、咳嗽等症狀，研判未有染病或傳染疾病疑慮，請民眾放心!這31名偷渡犯後續將以最快速度完成司法程序後，交由移民署安排相關遣返作業。