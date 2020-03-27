新北首推「五心級防護」 千位輔導專業人員助提升情緒免疫力

新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間超前部署，首 創五心防護並結合三級輔導作為，全市學校將力推防疫輔導課程提升 親師生的情緒免疫力，今(27)日吳明機副市長也到達觀國中小與 學生一起上輔導課，學生也透過輔導老師的引導， 在面對防疫時除了有正確的知識，也能具備安心、同理心與感謝心。

吳明機副市長表示，繼防疫物資整備、補課配套措施後， 學生心理輔導是後續校園防疫重要的工作， 一定要預防不當言語流傳、標籤或歧視情形發生， 因此校園輔導也必須超前部署，新北首創「五心級防護」， 將本市共計近千名專業的專兼任輔導教師、學校社工師及心理師， 透過專業輔導課程提升學生的心理防疫力， 依照學生需求提供一對一的專業關懷與照顧及入班宣導， 才能讓學生安心學習、讓家長放心。

新北市結合「放心、耐心、安心、關心、齊心」將五心級防護融入輔 導體驗課程，副市長也與達觀國中小學生共同書寫感謝卡表達對學校 志工、老師及醫療人員等協助防疫工作人員的感謝，並藉由關懷卡表 達對居家隔離或居家檢疫同學的關心，讓社會充滿溫馨與愛。課程除 了讓學生具備正確防疫觀念之外，學生也能對於學校志工、 老師及醫療人員等防疫工作人員的辛勞付出給予肯定與感謝，

校長羅國誠說：「這次體驗課程設計了『天黑請閉眼 病毒請現身』活動，用曬衣夾代表病毒感染後的不適， 帶領學生思考病毒擴散與防疫措施。『病毒勾勾纏』 則以被困於A4紙張讓學生體驗隔離病房及居家隔離者的感受。『 給您我的心』更是希望表達學生對防疫工作者的感恩之意。」

新北市照顧每位學生，結合各校導師及行政人員關心學生身心狀況、 及時掌握學生出缺勤、做好第一線的防護及班級輔導， 各校專兼輔教師亦用心規劃專業輔導課程， 建立學生對防疫正確認知與態度，入班宣導做好抗疫心理準備。 除了一對一的關懷照顧外，也會有輔諮中心連結學校社工師、 心理師及其他輔導資源提供必要協助與專業諮詢。

教育局也呼籲，歡迎各級學校學生用感謝卡來表達對學校志工、 老師及醫療人員等協助防疫人員的感謝， 藉由關懷卡來表達對居家隔離、檢疫同學的關心。本市教師及輔導人 員也將善用「五心級防護」，積極給予學生正確資訊及鼓勵， 幫助親師生提升情緒免疫力，也邀請全民一起「用力抗病毒， 用心關懷人」讓社會充滿溫馨與愛。