【武漢肺炎】中國快篩試劑準確率僅3成　西班牙決定退貨

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)西班牙當局決定退還一批購自中國的武漢肺炎快篩套件。西國微生物學家日前表示,這批購自中國的快篩套件常常無法測得病毒陽性反應,失誤率相當高。

西班牙是全球2019冠狀病毒疾病(COVID-19, 武漢肺炎)疫情最嚴重的地區之一,死亡病例超過4000人,僅次於義大利的8000多人。

知情人士告訴西班牙「國家報」(El Pais),相關研究顯示西國使用這批中國製快篩套件的靈敏度僅30%,意味只能驗出3成確診者。但快篩套件的靈敏度,理論上應該要超過80%。

國家報指出,這樣的結果促使西班牙傳染病與臨床微生物協會(Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology)正式建議停用這批快篩套件。醫護人員現在只好改用其他較費時的篩檢方式。

西班牙緊急醫療協調中心負責人西蒙(Fernando Simon)26日表示,西國檢查了9000件這批購自中國的快篩套件,發現準確率太低而決定退貨。

國家報指出,這批問題套件是由中國深圳的易瑞生技公司(Bioeasy)所製,西班牙當局23日表示,他們收到來自中、韓兩國共64萬組快篩套件,不清楚當中有多少是易瑞公司的產品。

另外根據 washingtonexaminer 網站27日報導,歐洲另一個國家捷克政府接受中國贈送的武漢肺炎快篩試劑,結果發現錯誤率高達80%,檢測結果經常出現偽陽性或偽陰性反應。

不過另有一說稱這批試劑並非贈送,而是向中國訂購30萬劑快篩試劑,其中15萬劑已送到醫療機構。

然而捷克官員立刻出面滅火稱,沒有所謂快篩試劑不準的事情。

中國因為武漢肺炎蔓延全球成為眾矢之的,因此急於藉著提供醫療資源給受影響的國家,希望洗刷負面形象,甚至指控病毒是美軍帶到武漢去的。

#coronavirus



The error rate in the 150,000 test kits that the #CzechRepublic bought from #China is 80%.



The Czechs went back to the older tests, which they are doing at a rate of 900 tests per day



Typical #Chinese quality.



Thanks, but no thanks China.#CCPVirus https://t.co/G9ow0jL2uE pic.twitter.com/ALiIVRZ1P6