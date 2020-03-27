【武漢肺炎】中國快篩試劑準確率僅3成　西班牙決定退貨

圖為電子顯微鏡下的武漢肺炎冠狀病毒 (美聯社) 圖為電子顯微鏡下的武漢肺炎冠狀病毒 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）西班牙當局決定退還一批購自中國的武漢肺炎快篩套件。西國微生物學家日前表示，這批購自中國的快篩套件常常無法測得病毒陽性反應，失誤率相當高。

西班牙是全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）疫情最嚴重的地區之一，死亡病例超過4000人，僅次於義大利的8000多人。

知情人士告訴西班牙「國家報」（El Pais），相關研究顯示西國使用這批中國製快篩套件的靈敏度僅30%，意味只能驗出3成確診者。但快篩套件的靈敏度，理論上應該要超過80%。

國家報指出，這樣的結果促使西班牙傳染病與臨床微生物協會（Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology）正式建議停用這批快篩套件。醫護人員現在只好改用其他較費時的篩檢方式。

西班牙緊急醫療協調中心負責人西蒙（Fernando Simon）26日表示，西國檢查了9000件這批購自中國的快篩套件，發現準確率太低而決定退貨。

國家報指出，這批問題套件是由中國深圳的易瑞生技公司（Bioeasy）所製，西班牙當局23日表示，他們收到來自中、韓兩國共64萬組快篩套件，不清楚當中有多少是易瑞公司的產品。

另外根據 washingtonexaminer 網站27日報導，歐洲另一個國家捷克政府接受中國贈送的武漢肺炎快篩試劑，結果發現錯誤率高達80%，檢測結果經常出現偽陽性或偽陰性反應。

不過另有一說稱這批試劑並非贈送，而是向中國訂購30萬劑快篩試劑，其中15萬劑已送到醫療機構。

然而捷克官員立刻出面滅火稱，沒有所謂快篩試劑不準的事情。

中國因為武漢肺炎蔓延全球成為眾矢之的，因此急於藉著提供醫療資源給受影響的國家，希望洗刷負面形象，甚至指控病毒是美軍帶到武漢去的。