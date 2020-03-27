【武漢肺炎】交通場站4/1起量體溫 台鐵於清明連假不提供長途列車站票

交通部也鼓勵民眾在連假期間搭乘大眾運輸工具儘可能配戴口罩外，並要求各主要交通場站，包括鐵公路車站、機場、高速公路服務區、郵局營業處所自4月1日起量測體溫，5月1日起全面實施。

交通部訂出禁搭大眾運輸工具的體溫標準，凡連續量測2次額溫都達37.5度，或第2次量測耳溫達38度者，將勸導返家休息及就醫，並依傳染病防治法第37條第1項第5款及第3項規定，不得搭乘大眾運輸工具或進入服務區、營業處所等人潮聚集空間。另台鐵局於清明連假期間並暫不提供長途列車站票 。

交通部表示，為全力降低清明連假交通人潮可能帶來的防疫風險，高鐵於清明疏運期間實施全車對號座，各車站消毒頻率由現行每4小時一次提升為每2小時一次，臺北、桃園、臺中、臺南及左營站等5個高鐵主要車站，以及臺鐵基隆等22個大型車站將在清明連假前完成紅外線體溫測溫儀的裝設。高速公路各服務區服務大廳也將自4月1日起全面量測體溫。

此外，機場防疫車隊已與各服務區建立通報機制，如有進入服務區如廁需求，各服務區將派員引導至指定停車區域，離開後隨即進行消毒作業。觀光部分，也將於各遊樂園區入口及相關服務空間量測旅客額溫，封閉活動空間則暫時關停用，或請遊客配戴口罩並配合人數管控始得進入。

在海空運方面，除各海運國內客運航線已全面實施乘客體溫量測外，並將依航班密集程度加強清潔消毒，空運部分，全國各機場將自4月1日起實施國內、國際航線均於旅客進入安檢線前量測體溫，桃園機場部分並將於第一、二航廈入口處即以紅外線測溫儀量測進入航廈人員之體溫，如有體溫過高情形，將透過衛生單位協處，並拒絕旅客登機。