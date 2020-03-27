台灣「金點新秀設計獎」揭超強評審陣容！3月31日線上報名截止

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導) 「金點新秀設計獎」公布堅強的評審陣容，徵件將於3月31日截止報名，敬請把握時間！

備受年輕學子矚目的「金點新秀設計獎」，公布完整評審名單！今年主辦單位邀集聶永真、詹朴、楊明晉、駱毓芬、周育如、吳書原、余岱官、林家齊等不同設計領域專家，擔任8大類別評審團召集人，聯手發掘潛力設計新星。延伸閱讀：詹朴2020春夏新秀倫敦登場 國師唐綺陽力挺「很天王星的秀」

台灣設計研究院新聞稿指出，金點新秀設計獎今年攜手永續循環經濟發展協進會，增設「金點新秀循環設計特別獎」，鼓勵學生運用循環設計思維與創意，為社會提出創新解決方案，評審團召集人由「W春池計畫」主理人吳庭安擔綱。延伸閱讀：台灣自然洋行回歸原始知覺 威尼斯建築雙年展5月登場

吳庭安提到，循環設計重要的是創造價值，需要系統性的思維，因此邀請知名設計師吳孝儒、嘖嘖創辦人徐震、法藍瓷股份有限公司總裁陳立恆、第二計劃共同創辦人游適任共組評審團，期待為學生帶來全新視野。



上排由左至右為聶永真、余岱官、周育如；中排由左至右為吳書原、詹朴、楊明晉；下排由左至右為林家齊、駱毓芬、吳庭安(圖/台灣設計研究院)

產品設計類召集人由華碩電腦設計長楊明晉擔任，這次他組成涵蓋交通工具、生活用品、家具等多元產品類型的評審團，陣容堅強；其中包括Gogoro資深首席設計師王松富，以及多次攜手台灣在地傳產、擅以設計提升產品價值的Unipapa品牌創辦人陳奕璋，期待透過他的創業經驗與行銷頭腦，為評選帶來更多火花。

工藝設計類召集人、品研生活美學創意總監駱毓芬，近年不斷以設計結合工藝的創意作品獲國際關注，這次也特別延攬華特迪士尼有限公司高級設計經理林玉梅加入評審行列，從國際品牌經驗發掘台灣設計人才。

視覺傳達設計類召集人，由知名設計師聶永真扛下重任，2015年即曾任視傳類召集人，此次重磅回歸也帶來亮麗評審團陣容，除了近來頗受矚目的新銳視覺設計師彭冠傑、廖韡，更邀請台灣奧美副創意總監許力心，以及曾為歌手林宥嘉、田馥甄打造多張專輯的知名唱片企劃吳玫瑱加盟，為評選注入策略及企劃觀點。

時尚設計類召集人則由近年不斷在英國時裝周大放異彩的APUJAN創辦人詹朴擔綱，他邀集資深媒體人《VOGUE》副總編輯呂靜雯與《Harper's BAZAAR》總編輯廖秀哖、以機能紡織著名的儒鴻企業業務協理洪瑞廷，加上知名模特兒陳庭妮，從時裝的不同面向進行評選。

社會設計類為去年增設，召集人邀請水越設計創辦人周育如連任，這次她也再度帶來亮眼評審陣容，包括「DFC挑戰」（全球孩童創意行動挑戰）台灣發起人許芯瑋，以及以《小花計畫展─查無此人》知名設計師方序中，讓評選視角更為豐富。延伸閱讀：Tizzy Bac成軍20越挫越勇 攜臺虎推「骨折」酒款取材哈利波特

空間設計類召集人、太研規劃設計顧問有限公司設計總監吳書原，去年剛以2018台中花博地景設計及策展作品拿下「2019金點設計獎年度最佳設計獎」、世界景觀建築師學會評審團榮譽獎、2019倫敦設計獎金獎等諸多國際獎項肯定，他將評選視為「經驗傳承」，集結來自建築、景觀及室內領域，皆為在設計、策展及形式材質探索有傑出表現的設計專家，並力邀《欣建築》主編吳宜晏加盟，期待與設計新秀交流。延伸閱讀：高雄市立美術館大改造！號召台灣、國際建築設計團隊 投入1.95億預算

包裝設計類召集人由兩隻老虎設計工作室設計總監余岱官擔任，去年剛以質感細膩的品牌識別及包裝設計作品，一舉斬獲８枚2019金點設計獎標章，這次她特別邀請4位獲獎經歷豐富、社群聲量頗佳的新銳設計師，看中他們大膽飽滿的設計能量，包括近年致力協助中小型傳產進行設計轉型的「Five Metal Shop五金行」設計總監陳靖雯，為評選注入更多活力。

數位多媒體設計類召集人，則由曾為《五月天人生無限公司》、星宇航空操刀的夢想動畫創辦人林家齊擔綱，他從遊戲、動畫等不同領域找來頂尖專業工作者，組成華麗的評審團陣容，包括曾為迪士尼、多屆金曲獎頒獎典禮打造視覺的MixCode混合編碼工作室創辦人柯鈞譯及李孟栩，評選精彩可期。

2020金點新秀設計獎，報名無須繳交費用，將於3月31日下午5點截止。惟參賽資格須為「第39屆新一代設計展參展校系之作品」。

今年因應新一代設計展改採線上展出形式，金點新秀設計獎同步以線上評選、寄送實物等方式進行，學生無須親自出席提報。入圍決審名單將在4月22日公告，決審時間及地點請於官網查詢。