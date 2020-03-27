武漢殯儀館人龍領骨灰盒洩露死亡人數 中國政府慌忙急刪帖

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢近日開放漢口、武昌等8個殯儀館，通知民眾前往領取親屬骨灰，每日限領500個，預計將在4月4日前夕發放完畢。疫情爆發以來中國真正死亡人數成謎，零星殯儀館排隊照片在自媒體流傳，隨即遭到中共官方刪除。民眾感歎，有些人到死，連個數字都不是。

中國武漢肺炎疫情肆虐全球，造成53萬人確診，將近2萬5000人死亡。其中中國確診人數8萬1318人，死亡人數3287人。但中國的疫情數據連美國總統川普都不信，直言「永遠不會知道真相」。

3月26日有民眾上傳1張在武漢的漢口殯儀館排隊領骨灰的照片，長長人龍觸目驚心。有武漢民眾上網抱怨，自己經歷了整個領取過程，還透過社區提前預約了，早上8點到殯儀館排了4小時的隊，多少個沒有被確診的人最後成了一個冰冷的盒子。

漢口殯儀館工作人員表示，有些逝者親屬需要等五六個小時才能排到，殯儀館的骨灰太多，人手不足，尋找需要花很多時間。

中國網友說「李南飛」，8家殯儀館每日各發放500個骨灰罈，直到4月4日共有13天，那死亡人數至少13x500x8= 6500。怎麼算都比武漢官方公佈的死亡人數高上許多。

而排隊照片一出，當地政府開始派出制服公安及刑警到場埋伏，只要有民眾拿出手機，馬上前往制止。若上傳到微信或微博上，還會被要求刪除，讓中國網友相當憤慨。

有網友「沙丘2046」表示，自己上午10點就到漢口殯儀館，大門口沿路停著長長的私家車及志願者（志工）車隊，到處都是便衣，基本一抬手機就有人過來制止。在裡面待了2個小時，有的家屬抱著遺照坐在對接點等待，有的抱著骨灰從身邊走過。就這樣默默離開，直到最後看到一位阿姨放聲大哭，大家呆呆地看著她，甚至有一絲尷尬。

而截至3月26日，武漢市官方公佈的確診人數為50006人，死亡人數2531人。

當地一位三甲醫院急診科醫生表示，疫情期間，尤其是1月下旬至2月上旬的20天裡，由於核酸檢測不足，其醫院同期有幾乎與武漢肺炎確診死亡病例數量相當的疑似病例去世，至於在家中死亡及其他非新冠死亡病人的具體數字，只有街道及民政部門掌握。

武漢殯儀館的排隊人龍也間接證實了之前網路上的爆料，《大紀元》報導，武漢的火葬場24小時運轉，一天最多可以焚燒576具遺體，由於搬運屍體的人力不足，還祭出高薪搶人。

微信公眾號「邦之彦」質疑，中國新聞報導上，意大利殯儀館堆滿棺材的視頻和照片滿天飛，西班牙停屍房的視頻不斷被推送和傳播。但在國內，一提起死了多少人、緬懷和紀念逝去人們時，就被稱為「負能量」。

公眾號質疑，別國經歷的慘況有多慘，傳播圖片還不夠，還要直接上影片，而漢口殯儀館一張排隊領骨灰盒的照片都要被限制傳播，正視我們正在發生的事，為什麼就這麼難呢？

中國網友「傑克蘇愛好者」表示，意大利殯儀館見天的上熱搜，咋發個漢口殯儀館排隊領骨灰不行？老報導人家報紙訃告十頁半，那中國人領個骨灰礙著您大好局面？

生不能臨別話幾句，死不能扶一扶七尺棺，願逝者安息。