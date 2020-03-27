【武漢肺炎】台北泡腳池採實名制　詳細規則搶先看！

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台北市北投區三大知名泡腳池受新冠肺炎疫情影響將採實名制控管，其中，泉源公園泡腳池自即日起暫停開放至4月底。

台北市產發局表示，為提供市民安全的泡腳環境，復興公園及硫磺谷泡腳池，採取實名制管控人流，以避免感染風險；另外，泉源公園泡腳池於25日起配合場域相關設施維護，暫停開放至4月底，後續將視疫情影響情況調整。

其中，位於陽明山國家公園硫磺谷地熱景觀區內的硫磺谷泡腳池，屬酸性硫酸鹽泉，水質呈黃白色、有硫磺味，俗稱「白磺」，周邊還有許多景點，如龍鳳谷、磺溪溫泉步道等，適合親子同遊深受民眾喜愛。

產發局強調，為避免休園及保持公平性，復興公園及硫磺谷泡腳池採實名制，且不代排、不預約，現場等候，如人數額滿時則需等待下一場。

開放場次(圖/產發局)

產發局說明，泡腳池於每周二至周日上午8時起至下午6時開放，每逢整點入場，泡腳時間40分鐘，每場約45分開始登記，民眾將間隔一公尺。

產發局說，復興公園泡腳池每場次開放51人，硫磺谷則開放31人，目前民眾都可配合。

實施方案: