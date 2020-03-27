滯留湖北台人華航類包機　成人票價最高9000元

（台灣英文新聞／社會組 綜合整理報導）隨著中國湖北省解封，陸續有台人表達想回台的意願，海基會與華航協商後， 29、30日將派各一架類包機從上海直飛桃園。海基會昨晚公布票價：12歲以上為人民幣2100元（約新台幣9000元），2到12歲為1700元，2歲以下200元。

交通部次長王國材表示，這次採取類包機模式，指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI504，分別為3月29日及3月30日各一架次，都是晚間7時50分從上海浦東機場起飛，預計晚間9時50分抵達桃園。

王國材說，指定航班採用波音777飛機，可搭乘358人，但最多將只搭載220人，防疫措施比照之前兩架包機，由台灣派隨機醫護人員，備妥口罩與防護衣等。

衛福部疾管署副署長莊人祥指出，在上海登機前將進行檢疫，由隨機醫護人員協助量測體溫，並協助穿著防護衣與口罩，回到台灣後也要集中檢疫14天，並在48小時內做採檢。

內政部次長陳宗彥說明，兩架航班是以定期航班包機形式回台，到桃園機場時有獨立空間進行檢疫跟入境程序，昨日已進行場勘選擇適當地點。

媒體詢問中國配偶與子女能否搭乘這次的類包機返台，陳宗彥回應，若持有居留證，符合入境許可與管制措施，是可以的。

此外，在昨日大陸委員會的例行記者會上，媒體詢問為何以上海作為定時定點接返滯留湖北國人。陸委會副主任委員陳明祺表示，不清楚中央流行疫情指揮中心規劃，推測應是考慮便利性，因為上海和成都是距離滯留國人所在的湖北省最近的地區。最後選定上海，除考慮到多數台商的意願，國籍航空每天仍有班機往返上海，但成都的班次遠不及上海。。

陳明祺表示，這次「類包機」是「我們自己國人搭自己的航空返台」，沒有涉及兩岸協商的問題，「這是我們政府各部門通力努力促成的」。

截至昨日統計，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，目前跟海基會報名想回台的人數，已超過440人。

針對現有的航班報名相當踴躍，目前已超過440人。陳明祺表示，之後會考量飛機部署，並且視訂位人數決定是否再洽華航協助增加指定航班。