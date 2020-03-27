移民署行動列車駛進桃園 鼓勵逾期外來人口主動投案

因應武漢肺炎疫情蔓延全球，疫情未見趨緩，移民署日前配合我國防疫政策，推動「擴大自行到案專案」，鼓勵逾期外來人口主動投案。25日移民署桃園市服務站行動服務列車特開往龍潭區戶政事務所及桃園市越配權益促進會宣導專案措施，專案實施期間為期3個月(109年4月1日至6月30日)，宣導期間(3月20日至3月底)也可以適用專案減免處罰，以「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，鼓勵逾期外來人口(含失聯移工)主動投案，由移民署協助他們儘快返回母國。

桃園市服務站首站來到龍潭區戶政事務所，向前來申請案件的印尼籍新住民黃先生宣導專案措施，黃先生本身是牧師，在楊梅經營教會，希望透過黃先生的宣導，讓更多教友及民眾知道「擴大自行到案專案」資訊，鼓勵身邊認識的逾期停(居)留外來人口，主動投案。

接下來列車來到桃園市越配權益促進會，向阮慶漓理事長及馮玉英創會理事長推廣專案措施，即日起至6月30日止，自行到案的逾期外來人口，都可以適用「擴大自行到案專案」的相關機制：專案期間自行到案者，除免予收容外，同時得免除禁止入國或不予許可期間，處法定最低額度逾期罰鍰新臺幣2,000元。

另外也進行「正確洗手的步驟」、「如何正確戴口罩」及「進入機構戴口罩」等防疫衛教宣導以提升自我的防護，並請協會協助以母國語言向新住民及移工宣導上述訊息，避免因語言隔閡成為防疫訊息傳遞的缺口。

桃園市服務站主任黃英貴表示，移民署網站設有「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」專區，歡迎民眾多加利用，並呼籲逾期停(居)留外來人口，能夠在專案期間主動投案，也呼籲民眾協助宣導，鼓勵身邊認識的逾期停(居)留外來人口，主動投案，儘早返家。相關專案資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線或勞動部「1955」專線洽詢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）