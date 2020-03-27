美確診人數躍居全球第一 川普質疑中國數字

根據最新統計，美國武漢肺炎確診人數超過8萬2000人，超越中國成為全球感染人數最多的國家。美國總統川普認為這是美國篩檢人數增加之故，他也同時質疑中國的統計數字。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球疫情地圖統計，至截稿時，全美確診人數超過8萬2000人，一舉超越中國與義大利，成為全球確診人數最多的國家。

川普今天在白宮防疫說明記者會上被問到此事時表示：「你不知道中國的數字是多少。」他並透露今晚9時將與中國國家主席習近平通話，期盼能有很好的對話。

對於美國確診人數大幅增加，川普則將此歸因於篩檢人數大幅增加之故，他也再次質疑中國的數字指出：「我相信你無法確定中國有在檢測或沒有檢測，這有點困難。」

美國副總統彭斯（Mike Pence）隨後補充表示，目前全美篩檢總數超過55萬2000人。

儘管美國確診人數連日大幅攀升，但川普仍期望「盡快」重啟經濟。

勞工部今天公布，截至21日當週，初次申請失業救濟金人數暴增300萬人，達到328萬人。這項數字打破1982年10月保持的69.5萬人紀錄，也超越2009年3月美國經濟因全球金融海嘯陷入衰退期間最慘的66.5萬人。

對此，川普表示「完全在預期中」。這不是任何人的錯，他並預期一旦美國戰勝病毒，經濟將可迅速反彈，他也再次重申希望能「盡快」重啟經濟。