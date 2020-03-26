天氣晴朗炎熱 27日晚間鋒面報到

氣象局表示，今天和明天白天都是晴朗炎熱的天氣型態，不過27日晚間起鋒面報到，會帶來降雨，尤其是中部以北地區有較大雨勢出現機率。

中央氣象局表示，今天天氣與明天白天都跟昨天類似，環境仍屬偏東南風，天氣大多為多雲到晴，持續回暖的狀況，西半部普遍超過攝氏30度，雲量稍多的東半部地區也來到28、29度，夜間清晨低溫各地約在20度，日夜溫差較大。

氣象局說，明天晚間起鋒面通過，至28日中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量也多，中部以北地區可能出現局部較大雨勢。

氣象局表示，緊接著東北季風影響，北部及東半部溫度可以降到22到24度，民眾可以感受到明顯轉涼。

國立中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，明晚或28日凌晨起，鋒面通過、東北季風南下，中部以北及東半部轉有局部陣雨，中部以北氣溫將明顯下降、天氣轉冷，需注意氣溫變化。

他說，其他地區雲量略增、氣溫稍降，28日下午起東北季風漸轉乾，降雨漸減緩。29日各地多雲時晴，各地白天舒適、早晚微冷，東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮表示，3月30日天氣為東北風減弱，氣溫回升，西半部多雲時晴，東半部偶有零星降雨的機率；3月31日東北風略增強，北部、東半部有局部雨；4月1日降雨往中部擴展、東半部有局部雨，其他地區多雲時晴。