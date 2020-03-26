引領全球物流標竿 桃園啟動生態物流專案辦公室

桃園市與全球最大永續城市組織ICLEI合作，由桃園擔任首屆國際生態物流社群主席城市。為統籌推動生態物流政策，桃園市政府特別成立「生態物流專案辦公室」，3月26日在桃園市綜合會議廳舉行揭牌典禮。

桃園市政府指出，專案辦公室將連結產、官、學、研，共同推動本市五大生態物流示範區、訂定生態物流國際指標、辦理國際交流論壇等，藉由ICLEI全球1,750個會員城市的龐大網絡，將桃園卓越的生態物流經驗，行銷全球，開啟城市外交新典範。

鄭文燦指出，生態物流是基於低碳、永續、以人為本的角度發展貨物運輸。全國有近八成，約2,000多家的物流業者座落於桃園，包括UPS、Fedex、DHL、MOMO、Lativ、PChome等國內外知名業者，年總產值超過5,000億。

桃園身為台灣物流產業的重心，有責任引領國際社會實踐生態物流，因此成立專案辦公室整合市府、產業、專家學者、國際組織，讓推動生態物流不只發展經濟還可以兼具環保，有效解決經濟發展與環保永續衝突，共創雙贏局面。

鄭文燦指出，生態物流是國際近幾年正夯的新興議題，為讓產業了解推動重點，在考量人本、環境、交通、能源、建築等面向後，選定具桃園特色的應用場域，提出5個生態物流示範區，分別為機場倉儲物流示範區、沙崙綠倉儲示範區、青埔綠能物流聚落示範區、中華郵政物流暨華亞科技園區示範區、商圈（大溪老街）示範區，從貨物入境的車輛、路線、智慧交通管理；倉儲的綠建築推動、包裝減廢回收、智慧倉儲；送貨端的共享物流、智慧收貨及貨車補助與管制，從整體產業鏈考量打造物流解決方案。

鄭文燦強調，以沙崙綠倉儲示範區為例，園區設有智慧交通管理系統，導入車流、違停、超速偵測，搭配電子看板導引，能紓解未來倉儲物流業者進駐的車流阻塞問題。園區更採用綠能系統，太陽能發電提供公用設施及建築使用，並建置智慧儲能系統，調節太陽能及電網供電，讓未來進駐物流業者有穩定的綠能可用。

專案辦公室執行長邱俊銘指出，為了在國際推廣生態物流，制定具有桃園特色、國際適用的評估指標勢在必行，透過國際城市的自我盤點物流現況與規劃，依循指標建議找出適合當地的生態物流執行方案。身為主席城市的桃園正與ICLEI縝密合作積極開發國際指標，緊接著在9月22日至23日舉辦生態物流國際論壇，邀請其他國際城市成員與國內外專家學者交流，行銷桃園市生態物流示範區與國際指標階段成果，預計年底發表全球適用的生態物流指標，從經濟與生態兼具的示範，讓桃園市以生態結盟拓展綠色城市外交，在世界綠地圖持續向外發光發熱。