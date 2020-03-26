捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館 聯合「雙宿雙饗 買一送一」

搶先迎接清明連假到來，捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館趁勢推出「雙宿雙饗 買一送一」饗樂假期，豪華溫泉雙人房3,999元起，家庭四人房5,999元起，可任選優先入住西門町潮飯店或礁溪溫泉湯泉，送「達美樂12吋大披薩外帶美食」，再加贈免費住宿券一張，雙宿雙饗西門渡假趣及礁溪溫泉之旅！即日起至4月30日開放官網限量訂房。

春季正值新冠肺炎防疫期，專家指出防疫關鍵就在「提升免疫力」，長期泡熱浴或泡溫泉可不僅可抑制病毒感染，一週四次以上的熱浴，更可成功促進身體新陳代謝，增強免疫力，溫泉富含多種礦物質、微量元素是抗疫養生最佳選擇。捷絲旅宜蘭礁溪館地處台灣少有的平原溫泉之鄉，每間客房擁有超大獨立景觀湯池，全家大小恣意安心、放鬆共浴，另外還有露天風呂、日式大眾裸湯等公共設施，期待每位到訪的旅人，沉浸最道地且輕滑柔順的碳酸氫鈉美人湯。

專案搭配的捷絲旅台北西門館，被譽為全台灣最潮的網美飯店，距離西門捷運站僅步行5分鐘，去年斥資近億元裝修全新換裝，本次贈送平假日皆適用豪華客房住宿券總價值$8000+10%，住宿期間可至6月底。以西門町的玩樂縮影主題，將塗鴉、霓虹、電影街都融入在設計空間之中，飯店緊臨熱鬧西門商圈，盡情探索西門紅樓、天后宮，以及成都楊桃冰、老天祿滷味等在地美食體驗。6樓到9樓舒適公共空間，更是網美最愛打卡熱點，有精巧的健身房、粉紅與七彩鏡面萬花筒，還有親子共讀遊戲區，豐富了旅人在行程中與飯店互動的體驗。

春季出遊樂，享受溫暖美人湯泉後、最適合來頓美食補充體力，特別加贈「達美樂12吋大披薩外帶提貨券」雙人房1張、家庭四人房2張給熱愛美食的您，每張免費兌換手拍鬆軟大披薩乙個，依您喜好挑選非加價系列披薩口味，以澎湃美食犒賞飢腸轆轆的胃。捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館「雙宿雙饗 買一送一」優惠住房專案即日起至4月30日開放官網限量訂房，超值優惠、不容錯過!