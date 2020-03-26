理想大地東昇南瓜蛋糕　榮獲A.A.Taste Awards無添加美食三星殊榮

全球鼓吹「安心食材，無添加！更健康！」的口號！花蓮理想大地東昇南瓜蛋糕再度榮獲 「A.A. Taste Awards 」無添加美食三顆星殊榮！

花蓮理想大地渡假飯店力推台灣在地安心食材給消費者，不論餐飲或是點心，全選取在地食材，料理在地美食來挑動您的味蕾，增添旅客在旅行當中的感動滋味。理想大地渡假飯店點心房手工製作的招牌「理想蜂巢糕」，嚴選純正百花蜂蜜，以西班牙蒸烤方式烘培，獨特色澤及口感百吃不腻；獲得海峽兩岸十大伴手禮金獎、花蓮伴手禮第一名、世界食品品質評鑑大會Monde Selection比利時食品展「銀牌獎」。

今年初，理想大地渡假飯店旗下「理想店鋪」研發的東昇南瓜蛋糕，再度獲得2019年全球四大美食獎之一「A.A. Taste Awards全球純粹風味評鑑」三顆星殊榮。該獎項是表彰無添加劑食品和飲料製造商致力於提供優質、健康和美味的食品。A.A Taste Awards 獎項是對追求卓越的一種激勵，進而要求有一個更加自覺的飲食體系。繼理想蜂巢糕之後再度創新明星商品「東昇南瓜蛋糕」，選用花蓮在地東昇南瓜，其果肉較一般南瓜厚，口感鬆軟且甜度高。將南瓜切丁後用小火慢烤出果肉原味，蛋糕裡加入內餡南瓜泥烘焙，口感細緻、內餡香甜而厚實鬆軟。理想大地堅持使用無添加的天然原料，帶給顧客最健康的品味美食！也是來花蓮挑選伴手禮的最佳選擇。

今年三月正是東昇南瓜盛產季節，提早安排您的花蓮行程，一邊悠遊最美的理想大地，一邊品嚐東昇南瓜蛋糕！春天漫遊花東縱谷是最美好的視覺及味覺饗宴，給旅客最優質的住宿體驗及研發精緻的飲食是我們一直不變的信念。

