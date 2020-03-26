SKECHERS 2020 最新代言人連晨翔　潮流懂玩 天生好動　完美演繹Z世代潮玩風格

近年來穩坐世界前三大運動鞋品牌SKECHERS，以流行時尚、舒適實穿而大受好評；尤其是老爹鞋、健走鞋連年銷售成長，帶動股價飆升，成為美媒報導焦點。來自美國的SKECHERS，源自於加州洛杉磯星光熠熠的曼哈頓海灘：在這充滿加州陽光的海灘，展現熱情奔放、活力四射的品牌精神，因而將品牌命名為SKECHERS，也就是在南加州俚語中「坐不住的年輕人」的意思。

2020年，SKECHERS繼曾之喬後，大膽與GEN Z (Z世代)代表人物的新生代偶像明星連晨翔合作，完美演繹「坐不住的年輕人」這種#天生好動的精神，展現潮流懂玩、天生好動的高街時尚。

銜接亞洲男神吳尊，擔任SKECHERS 年度品牌代言人的連晨翔，直呼自已就是「坐不住的年輕人」最佳代表。只要忙碌演藝工作一有空檔，馬上就呼朋引伴到處打球、跑步與健身，甚至戶外登山衝浪，或只是宅在家追劇打電動，就是要把時間塞好塞滿，完全就是個GEN Z精神--喜歡把時間壓縮到最滿，什麼都想嘗試，什麼都想做的--「生而好動」。

第一次代言運動品牌的晨翔表示， SKECHERS真的是個潮流懂玩的品牌，在他的朋友圈中討論度很高，尤其是老爹鞋 D’LITES的撞色拼接和復古時尚的潮流設計。其中一款帶有學院氣質的藍白配色，搭配銀灰色的網布與大底撞色設計，在經典中呈現紳士氣息的質感，完全擄獲他的心；SKECHERS ＭONSTER也是一款晨翔大推的街頭鞋款，因為鞋底側牆用不同紋理的立體勾勒，現出塊狀結構，彰顯一股他最愛的狂野動感。

另外2020最新推出的SKECHERS ARCH FIT，則是他的心頭好，此款採用獨家「動態型足弓適應鞋墊」，與擁有20年經驗的足部科學研究所合作，累積12萬次足部掃描資料，與專業足科醫生合力研發而成，提供腳底足弓足夠的支撐，行走起來更輕鬆省力。晨翔透露，在結束一整天疲憊的行程後，他只想穿上ARCH-FIT鞋款好好地放鬆，讓雙腳完全減壓。

SKECHERS為了盛大介紹全新男代言人，特地於日前在SKECHERS就是愛現官方粉絲團舉辦「男代言人神預測」活動，引起相當大的迴響，光是30秒的背影與「＃天生好動」提示影片，就讓８成以上的網友猜到是「連晨翔」，引起粉絲關注。為了犒賞廣大的粉絲們，SKECHERS將釋出晨翔的拍片花絮，讓大家看看這個「坐不住的年輕人」在片場一舉一動。SKECHERS晨翔全新形象影片，將於四月全球首播。

在影片中，可以一窺晨翔「生而好動」的工作、生活、與玩樂，包括晨翔與好友逛街、與朋友在街頭尬舞、與團員們練唱、及登台表演等各種場合及造型，在SKECHERS的巧妙穿搭下，彰顯時尚潮玩，也讓粉絲完整收藏。除此之外， SKECHERS也將採用線上直播，讓晨翔與粉絲共同見證全球首播，喜愛SKECHERS與連晨翔的絲粉們，可千萬要鎖定SKECHERS粉絲團晨翔的「生而好動」篇。