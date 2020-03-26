陸委會民調：台灣民眾認為中國政府對台不友善創15年新高

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）大陸委員會今（26）日公布例行民調結果，調查顯示民眾認為中國政府對台灣政府及民眾不友善的比例創15年新高，且主流民意皆反對中國持續打壓台灣參與世界衛生組織。

根據陸委會新聞稿，有百分之76.6的受訪民眾認為中國政府對台灣政府不友善，另百分之61.5民眾也認為中共對台灣人民不友善；兩項結果達近15年來新高。

此外，自中國國家主席習近平在去（2019）年初談及探索「一國兩制台灣方案」等五條對台方針以來，我國民眾反對「一國兩制」已從百分之75.4上升到百分之90，也有超過八成民眾支持政府拒絕「一國兩制」並捍衛國家主權及台灣民主體制。

而正值全球陷入新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行的風暴中，台灣過去三年來無法正常參與世衛組織（World Health Organization）的議題也再度被搬上檯面。

陸委會此次調查顯示超過九成受訪民眾反對中國打壓我國參與世衛組織，另有百分之75.2的民眾贊成政府呼籲北京停止在世衛組織中政治操作。

此外，針對在滯留中國湖北省的台灣人接返問題，百分之73.9的民眾支持政府「防疫優先、弱勢優先」原則，另有百分之69.3的民眾支持總統蔡英文強調願在台灣防疫工作行有餘力之處，對中國提供必要協助。

陸委會提及，民調顯示民眾肯定政府在疫情期間處理兩岸關係的作為，然當前全球疫情嚴峻，中國持續對台灣文攻武嚇，並在國際間進行政治操作，升高兩岸緊張情勢。

另外，在長期觀察的兩岸議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數，有百分之84.4，而有百分之92.1民眾認為台灣的未來及兩岸關係發展要由全台2,300萬人決定。

陸委會再次呼籲中共調整脫離兩岸現實的政治主張，理性看待台灣民意反應及蔡總統提出的兩岸互動關鍵基礎，「北京當局應思考與我合作對話處理問題，健康防疫，而非政治防堵，才能有利於各自發展與保障人民福祉。」

根據陸委會，此次調查是委託政治大學選舉研究中心執行，在3月19日至23日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,089份，信賴度為百分之95，抽樣誤差在正負百分之2.97內。