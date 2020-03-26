福華大飯店出招讓客房搖身一變「行動辦公室」

面對近期疫情對飯店餐飲業的影響，為了讓民眾放心使用飯店設施、享用飯店餐飲，台北福華祭出因應的防疫專案，即日至5/31起規劃「Hotel to Office 」遠端辦公室專案，將客房提供商務人士做為日間辦公、小型商談空間，也可以量身打照「個人小型辦公室」。另將客房也機動調整為會議室，提供公司會談的最佳場地，就是要爭取商務客源。

「Hotel to Office」遠端辦公室專案提供辦公需求的商務人士可於每日上午8點至下午6點，使用客房做為個人小型辦公室，一人使用1,500元、兩人使用1,800元/每房，並提供紙、筆等會議用品、免費客房WIFI網路、瓶裝水4瓶、咖啡及茶包各2份，並享全館餐飲優惠8折；另外，滿20天即贈送台北福華住宿券1張，需下次入住使用。新竹、台中及高雄福華並貼心準備「精選午餐餐盒」1份。此外，翡翠灣福華及石門水庫福華除了提供私房餐盒外，只要加價1,000元即可睡到隔天，墾丁福華則是提供至多5位的寬敞客房辦公環境，使用期間不另提供整房、清潔服務與沐浴相關備品。

另外，台北福華還有三小時快閃「Office @ Howard」客房會議專案，時段任選3小時，每房每人只要1,000元，提供HDMI/WIFI、礦泉水2瓶，如使用10次再送一間(可使用5小時)並同時享餐飲8折優惠。台北福華表示因受到疫情影響，部分企業要求員工盡量在家辦公，避免出入辦公場所，近日就有不少客人向飯店詢問是否能有會議或商務空間可運用，因此飯店將場地多元利用，除了提供用餐包廂供小型會議，也規畫客房提供日租商務使用。

飯店客房做其它用途的業者不少，一來是將空房做最有效的運用，並增加產值；二來因疫情關係，客人希望有自己獨立的使用空間，不想與陌生人在同一空間相處太久，主要目的就是讓客人可在獨立、安全的套房內辦公或是享用餐點；防疫期間，客人有什麼需求，多半可以請飯店量身訂做專屬專案。