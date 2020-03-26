火紅木棉道新北展現 街道上處處都有浪漫風景

新北吉野櫻綻放的同時，木棉花也迎來盛開！ 防疫期間不能出遊賞花沒關係，街道上其實處處都有浪漫風景。 在新北市可見到較多木棉花分布的區域，包含八里、三重、蘆洲、 新莊、中和、永和等。木棉花在我們生活中處處可見， 木棉花的花語：「珍惜你身邊的人，珍惜你眼前的幸福」， 下次看到木棉花時，別忘了提醒自己應該好好珍惜身旁的人、事、 物，目前新北境內中和區錦和路、 三重重陽橋旁等地皆可欣賞已開花的木棉。

木棉花瓣為橙黃或橙紅色，花萼黑褐色， 因花朵很大在盛開時具有極佳的觀賞性。花期約在每年3至4月， 約會有1個月的花期，先開花後長葉，因木棉樹屬於速生、 強陽性的樹，它總是比周圍的樹群還高，約10～25公尺， 木棉這種奮發向上的精神及鮮豔似火的大紅花，被人譽之為英雄樹， 原產地印度、馬來群島和菲律賓群島， 是一種在熱帶及亞熱帶地區生長的落葉大喬木樹。木棉花花型大朵、 色彩鮮艷，與青蔥的綠地更是產生強烈的顏色對比， 可見遊客撿拾地面的木棉花，排成各種圖案拍照，別有一番風味

景觀處表示木棉花雖美，但當花落路面遭輾壓過後， 行走或騎車容易打滑，請民眾小心道路安全，減速慢行。民眾若不想 錯過生活周遭的最新花況歡迎按讚追蹤「賞花快報FB粉絲專頁」h ttps://reurl.cc/AqnYgZ。